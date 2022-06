¡Hay tremenda 'robadera' de agua en NL!

Hurto del vital líquido representa casi el 50% de lo que le cabe a la presa La Boca; en tanto, usuarios regulares pagan hasta 50% más por el servicio.

De acuerdo con un análisis hecho con base en datos oficiales de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), en Nuevo León se roban cada año casi 18 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua, que equivale al 45% de la capacidad de la presa La Boca. Además, dicha cantidad es el 4% del consumo total anual de la entidad.

Ante esto, expertos llamaron a "no tenerle miedo" a los "huachicoleros" de agua y combatirlos de frente, porque, por un lado, los habitantes de la urbe regia se están quedando diariamente sin agua 18 horas al día y por el otro están pagando precios "exorbitantes", ya que desde abril pasado, casi la mitad de los nuevoleoneses paga hasta 50% más de servicio de agua.

En entrevista con El Horizonte, el director de AyD, Juan Ignacio Barragán, dijo que tienen detectadas 160,000 tomas clandestinas, la cuales, principalmente, se ubica en zonas irregulares, posesionarios, quintas y el sector agrícola.

"Son básicamente en la periferia, cerros, colonias de Fomerrey, cosas así, son básicamente zonas populares, algunas quintas también.

"(Son) miles de gentes, lo más importante en número, son colonias irregulares, colonias que no están incorporadas al sistema, sobre todo colonias populares", apuntó el titular de AyD.

El funcionario señaló que en medio de crisis de agua como la que padece la entidad, están conscientes de la problemática y sí la están combatiendo mediante la revisión casa por casa, aunque reconoció que es un trabajo "lento".

"Están yendo casa por casa, checando si tienen medidor, si no tienen medidor, si tienen agua y cómo están conectados.

"Y muchas veces están conectados por debajo de la banqueta y se les cierra para que pongan el medidor, pero es un trabajo muy lento, es un tema de casa por casa", indicó.

El funcionario precisó que para poder ponerlos en orden con un contrato, se requiere su regularización, situación que no es de su competencia.

"La regularización es competencia de Fomerrey, no nuestra, nosotros no podemos ponerles agua si no están regulares, porque nosotros para poderles hacer un contrato de agua necesitamos que haya un número catastral, entonces muchas veces a esas colonias se les ponen tomas colectivas para que puedan tener agua por derecho humano del agua.

"Pero muchos de ellos se conectan a la brava y ponen sus propios tubos, luego nos generan fugas y es un problema muy serio", consideró el director de la paraestatal.

- El origen del saqueo

Según el informe más reciente de Avance de Gestión Financiera de Agua y Drenaje (AyD) del primer trimestre de 2022, el Agua No Contabilizada, es decir, la que no se cobra, ya sea porque se fuga, se la roban o por medidores mal calibrados, es el 37% de todo el consumo anual.

Al año, en Nuevo León se consumen 478 Mm³, por lo que el 37% son 177 Mm³.

Del agua no contabilizada, según Barragán, el 10% es la que se roban en tomas clandestinas, lo cual equivale a 17.7 Mm³.

Esa agua "se va" por las 160,000 tomas que menciona el funcionario, las cuales equivalen al 9% de los usuarios que tiene AyD los cuales hasta marzo pasado ascendían a 1 millón 813,250 clientes.

- Y los que no roban pagan hasta 50% más

El pasado 8 de marzo, el Consejo de Administración de la paraestatal aprobó crear un impuesto de 7% "saneamiento" para todo aquel usuario que consuma arriba de 10 metros cúbicos (m³) al mes.

Además, a ese monto se le carga de 10% a 40% el consumo adicional conforme vaya creciendo. Según AyD, este impuesto afecta al 44% de los usuarios que consumen más de 10 m³ de agua, los cuales, al final, sufren un aumento conjunto que va de 18% a 50%, según cálculos de la misma dependencia.

Por lo anterior, a quienes consumen igual o menos de 10 m³, AyD le cobra la unidad, en promedio, a $7.4 pesos y a quienes consumen más de 200 m³ en $105.6 pesos. Dichos cobros entraron en vigor el 1 de abril pasado.

Aunado a esto, se aprobó una "cuota ambiental" voluntaria que hasta el momento no se ha definido cómo se cargará.

- No ven soluciones

A pesar de que Barragán dijo que sí están trabajando en combatir el "huachicoleo" de agua, el especialista en hidrología, Alfredo González, señaló que no ve las soluciones para erradicarla.

"Ahí ese problema existe a nivel nacional, entonces todo mundo le tiene miedo porque la mayoría de las tomas clandestinas están en sector agrícola y están en lo que son los particulares aquí a nivel del área metropolitana.

"Hay muchos problemas, pero no veo las soluciones que estén dando, ahorita lo que me extrañó mucho fue que Agua y Drenaje dijera que va a haber cortes prácticamente durante cerca de 18 horas, eso les va a traer una repercusión social muy seria", dijo el experto.

González calificó de injusto el cobro que se hace a quienes consumen por encima de los 10 m³ cuando existe el clandestinaje.

"Las personas que consumimos arriba de los 10 o 20 metros cúbicos si hay un porcentaje de incremento fuerte y ahí es donde está la injusticia", subrayó el especialista.