He recibido amenazas de muerte: papá de Debanhi

Mario Escobar no brindó muchos detalles y solo optó por decir que ha recibido llamadas y que no tiene miedo.

Antes de entrar a la Fiscalía de Feminicidios, el papá de Debanhi, Mario Escobar, dio a conocer que ha recibido una serie de amenazas.

Sin dar más detalles sobre quién lo ha amenazado, solo optó por decir que ha recibido llamadas y que no tiene miedo, pues dijo seguirá luchando por saber la verdad de lo que pasó tras la desaparición y posterior muerte de su hija Debanhi Escobar.

"No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte, quién, no sé, pero no tengo miedo. Gracias a Dios en la bóveda que le hice a mi hija hay tres lugares y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad voy a llegar, no me interesa, el cajón ya está ahí, ya tengo los 3 lugares para ir a la Laguna en toda caso de que así sea y si así lo desea Dios.

"No tengo miedo, no tengo miedo... tengo muchas llamadas", mencionó don Mario.

El papá de Debanhi señaló que acudió a la Fiscalía por unos documentos y añadió que espera más adelante dar detalles.

"Venimos a recoger unos documentos, esperamos que los tengan y posteriormente saliendo a ver qué es lo que les cuento, que es lo que me dicen, les daré muchos detalles", agregó.