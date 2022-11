Hombre pierde la vista y ahora vende elotes

Sentado en el porche de su casa, Marcelo Regalado García, enfrenta su destino y sale adelante.



Su historia es como la de muchos obreros que laboran en sitios donde su salud está en riesgo.

Marcelo trabajó en un taller de pintura y hojalateria automotriz, expuesto a los vapores de solventes y gracias a su cercanía con este tipo de material, arriesgo su vista a una alta contaminación.



Al paso del tiempo, el nervio óptico de sus ojos se deterioró, esto lo llevo poco a poco a perder la vista, a perder oportunidades de competir laboralmente y al final perdió su trabajo.



A partir de entonces, recorrió hospitales, médicos especialistas, pero el daño fue irreversible.





'Perdí mi vista, no veo, solo capto sombras, pero ya nada se puede hacer ' dijo mientras quitaba las hojas a los elotes.



Durante la entrevista, señala que su daño fue por la exposición al tolueno.





' Trabaje muy cerca de solventes y aunque los médicos me lo advirtieron no les quite hacer caso y aquí está el resultado' indicó.