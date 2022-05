Hospitalizan a papá de Yolanda Martínez

José Gerardo Martínez Bautista, padre de la joven Yolanda Martínez, quien se encuentra desaparecida desde el mes de marzo, fue hospitalizado por problemas de hipertensión y tras sufrir una descompensación en su salud.

De acuerdo con el papá de Yolanda, ya tenía varios días sintiéndose mal por lo que decidió internarse en un hospital.

"Estos últimos cuatro días me he sentido mal pero de alguna manera no lo había manifestado a nadie porque no quería parar mi búsqueda, pero aquí estamos.