'Iban a matara mi hijo': mamá de estudiante

Narra mujer el dolor de ver a su hijo casi morir estrangulado por un compañero del Conalep.

Un sentimiento de rabia invade a Margarita Hernández, madre de Diego Jean Carlo, el joven de 15 años que fue agredido el martes por la mañana por otro compañero de la misma edad en el Conalep, de la colonia Victoria, en Guadalupe.





La madre de familia dice que cada vez que ve el video en el que su hijo se desvanece, siente impotencia, por lo que ahora luchará para que el caso llegue a sus últimas consecuencias.





En entrevista exclusiva con El Horizonte, Hernández señaló que el otro joven, identificado como Gerardo “N”, estuvo a punto de matar a su hijo.





“Siento muchas cosas, quiero llorar, tengo rabia, tengo impotencia, porque imagínate ver que iban a matar a tu hijo, porque realmente es eso”, afirmó.





Acompañada de Diego Jean Carlo, Hernández dice que no quiere que se interprete, que se trató de una simple juego sino de un intento de homicidio.





“No quiero que digan que fue una pelea, porque no es una pelea eso, no quiero que digan: ‘ah, es que lo sacaron de un videojuego’, mi hijo tampoco juega videojuegos.





“Ya ve que ahorita la típica es que: ‘ah, es que eso lo hacen en un videojuego’, no, eso no, o es que así se llevan y no”, afirmó.

Ambos fueron a ratificar la denuncia penal ante el Centro de Justicia Familiar que está en la estación de policía del antiguo Parque Alamey, de Monterrey.





Hernández puntualizó que no pretenden llegar a un acuerdo como ya solicitó la familia del agresor.





“Mis palabras salen sobrando quien ya está viendo ese video, o quien ya lo vio, que es prácticamente todo Nuevo León, ese video dice más que 1,000 palabras.





“Mi hijo no metió ni las manos, mi hijo estaba indefenso”, subrayó.





Diego también habló para El Horizonte y narró que un día antes tuvo que defenderse de Gerardo, porque lo agredió al salir de clases.





Indicó que se cansó de evadir sus agresiones, por lo que tuvo que responderle, pero no pasó a mayores.





Narró que el día de la agresión, no esperaba que el otro chico llegara a tanto.





“Yo iba llegando normal, iba a entrar al salón, ya me estaba esperando este muchacho, me ofendió con palabras muy feas, yo simplemente lo ignoré, no le tomé importancia, me senté en mi lugar, agarré mi teléfono y cuando menos lo esperé ya estaba a un lado mío diciéndome cosas y cuando menos lo esperé ya estaba poniéndome el brazo en el cuello.





“No tuve tiempo ni de tomar palabra, o sea, de saber por qué tenía esa molestia conmigo, simplemente él ya quería golpes, es lo que quería”, expresó.





Diego aseguró que no sabe por qué el otro adolescente lo agredía constantemente.





“Desde un día anterior yo ya había tenido una peleílla con él, pero yo lo hice en son de defensa, porque saliendo de la prepa, él ya me estaba hostigue y hostigue, me molestaba, me aventó la mochila varias veces.





“Lo que quería era buscarme pleito, pelearse conmigo”, sostuvo.