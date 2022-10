Ildefonso Guajardo sí buscará la presidencia

En entrevista con el periodista Luis Padua, el exsecretario de Economía y hoy diputado federal, habla de sus aspiraciones políticas para 2024.

Al describir como el “más grande honor” el poder llegar a la Presidencia de la República, el diputado federal, Ildefonso Guajardo, reveló que tiene total interés por representar a su partido en las próximas elecciones de 2024.





El legislador destacó que cuenta con el conocimiento y hay quiénes consideran que tiene experiencia “todoterreno” para convertirse en el candidato de la oposición por la “Alianza va por México”.

En entrevista con el periodista, Luis Padua, Guajardo destapó sus intenciones y agregó que está de acuerdo con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, respecto a que a México le hace falta un presidente norteño.





-¿Que está haciendo nuestro exsecretario de Economía?, ¿a qué te dedicas ahora?

Afortunadamente, recibí la confianza para representar a mi estado en el Congreso, y soy presidente del grupo Interparlamentario México-Canadá, soy secretario de la Comisión de Economía, miembro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y pertenezco también a la Comisión de Relaciones Exteriores, esa es mi actividad actual.





Tú manifestaste que, pues si te interesa y el propio presidente López Obrador en algún momento te mencionó en una larga lista de posibles candidatos de la oposición.





Fíjate a propósito de eso cuando arranqué mi exposición en el partido, yo dije ‘a mí ese destapador no me hace corcholata’, en dado caso será mi partido, la Alianza va por México la que me daría el privilegio de representar a la oposición para la Presidencia de la República.





Pero, ¿sí te interesa?





Totalmente, es una visión de vida que tienes, porque has dedicado tu vida al servicio público, el más grande honor es poder aportar todo tu conocimiento, todo tu compromiso y todo lo que has logrado en esta carrera a favor de lo mejor de México.





¿Y qué le ofrece a los mexicanos desde una silla como sería la presidencial?





Como dicen algunos amigos, una experiencia todoterreno, porque he sido diputado local... Y tuve el privilegio de ser secretario de Economía de este país y como secretario de Economía de este país me obligó a meterme en los vínculos internacionales de México.

Los mexicanos van a estar muy pendientes en los próximos días, meses, rumbo al 2024, buscando cuál es la opción

Estoy de acuerdo con el gobernador de Nuevo León, que a México le hace falta un Presidente norteño y sobre todo de Nuevo León, pero habemos muchos y habemos muchos con experiencia y capacidad, no se limita sólo a dos.





En este encuentro del PRI hablaste del fuego amigo y decías que incluso a ti te reconocieron que fuiste un gran secretario de Economía, pero que decían que quizá para candidato no tenías el carisma suficiente, ¿tú crees que lo tienes?





Siempre el fuego amigo dice: ‘no es muy bueno, pero no es bueno para campañas, no es carismático’; entonces saqué ese video de algunas fotos, algunos vídeos, de mis campañas anteriores en el Distrito 1 de Monterrey, en el Distrito 2 federal de Apodaca, cuando la verdad es que la energía de una campaña y el poder ofrecer alternativas a la gente es algo fundamental.





Y lo hice porque mucha gente en mi partido me conoce nada más como Ildefonso, el secretario que enfrentó a Trump en las negociaciones comerciales, no conocen al Ildefonso, diputado local, no conoce nadie, el Ildefonso diputado federal, al Ildefonso que caminó en la calle, que pidió el voto en los lugares más desfavorecidos del mundo.





¿Dirías Ildefonso Guajardo que ahorita se necesita un perfil más técnico?





Lo primero que se necesita es alguien con un gran amor por México... Se requiere alguien que tenga la capacidad y la suficiente seguridad en sí mismo para darse cuenta de que este proyecto del 24, no es de un solo hombre, es de un equipo.





Y no se necesita un experto específico en ningún tema, digo mi ventaja es tener experiencia en comercio internacional, pero no necesitas ser experto en ningún tema, debes tener sentido común, capacidad de decisión, saberte rodear de la mejor gente posible para poder enfrentar los retos que enfrenta a México.





Yo creo que en el 24, la oposición tiene que estar representada por un candidato que sea empático, que entienda lo que la gente necesita en este momento para México.





¿Qué piensas de la controversia sobre la política energética de México?





Afortunadamente, gracias a que Morena no tiene mayoría calificada con sus aliados, pudimos detener la Reforma Eléctrica que hubiera sido el acabose para la relación comercial en América del Norte. Pero a pesar de eso, han tomado una serie de decisiones, inclusive lo que llevaron a la Corte, que han mandado terribles mensajes de cumplimiento sobre las bases del acuerdo. ¿El acuerdo que te obliga?, a tener un mecanismo de competencia, que le dé a los mexicanos, la mejor electricidad al mejor precio y sobre todo la más limpia, que no sigamos utilizando energías fósiles.





Ildefonso, hay quien calcula que va a estar muy difícil ganarle a la 4T en el 2024. ¿Tú crees que la Alianza por México puede hacerlo o cómo tendría que hacerlo?





Mira, cuando tu ves las encuestas más recientes hay un 20% de indecisos, ¿quienes son esos indecisos? aquellos que se desilusionaron de haber votado por Morena, pero que siguen enojados con el PAN, siguen enojados con el PRI o siguen enojados con el PRD. Ese 20% todavía no decide a quien darle su voto, si la oposición ‘Vamos Unidos’ y tenemos un gran candidato que no tenga cola que le pisen, que haya tenido una carrera con resultados y que una a todo aquel mexicano que no le parece el rumbo que está tomando el país, yo creo que no hay quien pare a la oposición.