Iluminarán Santa Catarina sin endeudar al municipio

Opta municipio de Santa Catarina por esquema de adquisición a un año que tendrá un techo de un máximo de $157 millones de pesos.

Santa Catarina renovará por completo su sistema de alumbrado sin la necesidad de endeudarse ni comprometer las finanzas de siguientes administraciones.

La administración municipal aprobó un esquema que consiste en adquirir 21,985 luminarias a lo largo de un año y no arrendarlas durante décadas con costos estratosférico como proponían algunas empresas.

El esquema aprobado y que está siendo sometido a licitación tendrá un techo de un máximo de $157 millones pesos, mientras que algunas empresas proponían “arrendar” las luminarias a lo largo de 20 años por un monto de más de $3,500 millones de pesos.

En entrevista con El Horizonte, José Luis Doria Mata, secretario de Servicios Públicos de Santa Catarina, dijo que este esquema no “ata” a la administración con ninguna empresa particular a lo largo de décadas.

“Ahora es una adquisición con recursos propios, no vamos a tener necesidad de un arrendamiento, creo que con esta manera de operar el municipio no compromete en nada, sólo su mismo presupuesto, no hay necesidad de buscar financiamiento ni compromisos fuera de la misma administración”, dijo.

Actualmente, Santa Catarina tiene un contrato por 10 años con una compañía que está próximo a finalizar, cerrando así un esquema de compromisos.

“Lo que hicimos, viendo no tener más dificultades de endeudar al municipio por más tiempo, fue que decidió el alcalde y nosotros como responsables del área buscar la adquisición de las luminarias y la instalación de ellas.

“Estábamos alarmados y asustados con algunas propuestas de a 20 años, y hablaban de miles y miles de millones”, explicó el funcionario.

Las casi 22,000 lámparas que se adquirirán son de tecnología led para dejar atrás las de aditamentos metálicos.

Con esto se ahorrará energía y se reducirán las incidencias delictivas pues las lámparas estarán foliadas para su mejor ubicación.

Doria Mata dijo que en el proceso aprobado son nueve empresas las que están inscritas en la licitación y se espera que tan pronto como el próximo mes la ganadora pueda comenzar a trabajar.

“Estimamos que probablemente en junio, a mediados, ya pudiéramos arrancar con este gran proyecto para Santa Catarina; iniciaremos en algunas colonias, así como en los parques.

“Yo calculo que este mismo año terminamos, aunque dependemos mucho de la empresa y lo que vaya a proponer, les estamos pidiendo un programa de instalación”, adelantó Doria.

El proceso no incluye únicamente reemplazar las lámparas, que actualmente son en su mayoría de aditivos metálicos cerámicos, ya obsoletos según el secretario.

“Buscamos que sean foliadas para que estén definitivamente identificadas y que no batallemos para nada, saber en dónde está cada luminaria.

“También iremos corrigiendo algunas situaciones de cables, conectores, etcétera, vamos a ir tratando de reemplazar para que quede funcionando al 100%”, explicó.

Al no estar en un compromiso largo con alguna empresa, agregó Doria, la administración ya analiza cómo destinar parte de lo ahorrado con el esquema a dar mantenimiento a las lámparas.

“Hoy Santa Catarina tiene a su alcance el tener toda la tecnología más nueva, encontraremos ahorros de energía y mucho mejores puntos de luz.

“El contrato anterior llevaba mantenimiento, hoy todavía no lo tenemos definido, pero probablemente tengamos que hacerlo con personal de nosotros o, si nos llega a generar ahorros importantes, pudiéramos tener a alguien que nos ayude”, dijo el funcionario.