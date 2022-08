Imparte conferencia ministro de SCJN ante universitarios

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, impartió una conferencia magistral ante estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de diversas unidades privadas.

En la plática titulada "La Suprema Corte y la Democracia en México", el integrante del máximo tribunal constitucional del país, habló del papel que juega la Corte y de entrada la definió como antidemocrática, ya que sus miembros no pasaron por las urnas.

En Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, el ministro aclaró que este tribunal, que integran 11 ministros, tiene la misión de velar por los derechos que otorga la Carta Magna y revisa la constitucionalidad de los actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que sí tienen legitimidad democrática porque sí fueron electos.

"Nos ponemos una toga y resolvemos asuntos, y resolveremos asuntos sin haber sido electos popularmente. Es decir, nosotros no gozamos de una legitimidad democrática, eso sí, revisamos los actos de los órganos de poder que sí gozan de legitimidad democrática.

El ministro explicó que la reflexión es válida porque hay países democráticos que no tienen Suprema Corte.

"La Suprema Corte no es necesaria para una democracia, y por eso es importante hablar de una Suprema Corte porque si la gente no está convencida de que debe existir una Suprema Corte, pudiera no existir"