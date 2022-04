Indagará ONG de derechos humanos caso de Debanhi Escobar

Una Una ONG de derechos humanos indagará el caso de Debanhi Escobar y las presuntas anomalías en el actuar de las autoridades de Nuevo León, informó el papá de la joven al finalizar la misa de cuerpo presente.

El traslado del cuerpo de Debanhi al municipio de Galeana para su sepelio aguardará hasta las recomendaciones del organismo, aunque se prevé que el viaje se realice este mismo sábado después de las 10 de la mañana.

"La otra vez le subieron a una chava como intoxicada y se le murió en el carro, lo bueno que no quiso llevarla a ella sola, las 2 amigas que llevaba le dijeron (al taxista) 'llévela al hospital' y se la habían subido a ella sola y él no quiso avanzar hasta que no se subieran ellas".