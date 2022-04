Indignación por una cuenta en Facebook sobre Debanhi

Una cuenta de Facebook ha causado indignación y enojo entre los usuarios de redes sociales debido a que consideran que su nombre es una burla a la muerte de Debanhi Escobar, la joven que fue localizada muerta tras haber estado desaparecida dos semanas.

El perfil, que tiene poco más de 4 mil amistades, tiene por nombre "Amiga De La Muerta", que hace creer que fue creada por una de las amigas de la fallecida.

Aunque en un inicio "Amiga De La Muerta" había publicado algunas fuertes publicaciones que decían "Te llegó la hora, ya sabíamos que te iba a cargar el payaso" y "Tu fin llegó hasta aquí, te extraño amiga, pero ya te quería ver ahí", "Esto no es juego, muchas nos echan la culpa pero nosotros no tuvimos nada que ver! Y si tuvimos que tiene, ella ya sabía", estas fueron eliminadas luego de que los internautas recriminaras a la persona que maneja la cuenta.

"Para los que se preguntan si soy hombre o mujer, soy mujer y realmente lamento todo no lo hice en modo de burla ni nada no se ni por que lo hice solo espero me disculpen y la familia de la chica mi mas sentido pésame perdón:( yo nunca quise burlarme de la china soy mujer y es muy feo lo que le paso:( mil disculpas a todosss:(", escribió la tarde de ese mismo día.