Influencer exhibe a infiel de gym de San Pedro

El influencer 'Un Tal Fredo' alertó a una mujer que estaba siendo engañada a través de un TikTok y se hizo viral.

Un TikTok del influencer "Un Tal Fredo" se hizo viral porque en el exhibió a un infiel que se conoció en el gimnasio al que va y gracias a esto localizó a la novia engañada.

En el video, donde se ve al influencer grabándose frente al espejo de un gimnasio, colocó un mensaje para alertar a una mujer de la infidelidad de su pareja.

"Favor de compartir. ¡Te están engañando! Si tu novio se llama Charly, trabaja en algo de contaduría y vive en San Pedro, te está engañando con su compañera de trabajo", se lee en el video.

"Hoy en el gym lo escuché hablar con otro wey diciendo que se le está 'dando' y que este fin te dijo que va a un congreso, pero en realidad se va con ella en Tulum. Más info por dm", finaliza el mensaje.

Gracias a sus casi 500 mil seguidores el video se hizo viral no solo en la app de videos cortos si no también en Instagram, donde se acumularon más de dos millones de reproducciones.



En un segundo video el influencer contó a detalle cómo el susodicho le presumía a un amigo que se daría una escapada con su amante a Tulum, pero haciéndole creer a su novia que iba a un congreso.

Posteriormente, dijo que tras la viralización del primer video, 12 mujeres le habían mandado mensaje para ver si sus novios era el "perro rufián", hasta dio con la indicada.

"Me llegó el mensaje de la novia, me llegó la foto del bato, dije 'como que no se parece', después me mandó una foto con cubrebocas y wey dos gotas de agua", dijo.

Cuenta que al principio la novia se mostraba escéptica de que su novio la engañara, incluso le mencionó al influencer que de seguro era para generar contenido en sus redes sociales, por lo que él le recomendó que lo pusiera una trampa para ver si era verdad lo del congreso.

En el último video sobre la historia, "Un Tal Fredo" dio detalles sobre la manera en que la mujer por fin había confirmado que su novio le era infiel para después decidir dejarlo.

"Al final tuvo los ovarios de darse su lugar y mandar a la chin** a esa persona que no la valoraba", finalizó.