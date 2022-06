Inicia campaña planilla azul por la Sección 50 de Nuevo León

La cuenta regresiva ha comenzado rumbo a la Secretaría General de la Sección 50 de Maestros. Por primera vez en la historia de Nuevo León y de todo el país, se hacen presentes nueve planillas.

Ignacio "Nacho" Orozco, es el candidato rumbo a la secretaria y ha opinado referente a este hecho histórico de presentar las nueve planillas gracias a la ley laboral.

"No se nos tomó en cuenta para hacer de esa planilla de unidad y desafortunadamente cuando no te incluyen, a lo mejor incomodas, por eso tomamos la decisión, no nada más yo, todos los que estamos participando en las planillas tomamos esa decisión, dado que no fuimos tomados en cuenta.", justificó Orozco referente a la creación de las nueve planillas.