Instalará Estado 100 cisternas de agua en 12 municipios

Tras dar inicio a la instalación de tanques de agua en el Centro Comunitario de la colonia Monte Kristal en Juárez, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Marta Herrera informó la colocación de 100 cisternas, de 10,000 litros cada una en espacios comunes y de fácil acceso en 12 municipios, garantizando la atención de medio millón de personas diarias.

Adicionalmente dijo, se pondrán tales cisternas en espacios públicos, los cuales quedarán de manera permanente.

Además del contenedor en Monte Kristal que beneficiará a 600 familias, se distribuirán otros tanques en 20 Centros Comunitarios de las colonias Prados de Santa Rosa, Santa Fe, El Carmen, Eulalio Villarreal, Fernando Amilpa, Alianza Real, Unidad Piloto, Las Sabinas, Valle Soleado, Tierra Propia, Los Encinos, Héctor Caballero, Monte Kristal, La Alianza, Independencia, San Bernabé, Pesquería, La Ermita, San Gilberto y Zuazua.

"Aquellas personas que no puedan venir por alguna circunstancia en particular, personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad, mujeres con niños pequeños que no puedan acercarse aquí, nosotros estamos tomando nota y se los estamos llevando a sus casas con apoyo de los diferentes colaboradores de las dependencias", informó Herrera.