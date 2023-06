Intenso calor provoca escasez de hielo en Nuevo León

Con estantes vacíos en comercios y tiendas especializadas, Monterrey atraviesa por una escasez de hielo derivada de la alta demanda en medio de la onda de calor.

Un recorrido realizado por El Horizonte constató la falta del producto, ya sea en bolsas o barras, en múltiples municipios del Área Metropolitana.

Comerciantes calificaron la escasez como una situación histórica, y aseguraron desconocer cuándo podría normalizarse el abasto.

“Está tremendo, no tenemos nosotros producto, están los refrigeradores vacíos, desde el viernes no tenemos hielo, no nos han surtido.