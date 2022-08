Invertirán 72 mdp en restauración de Sierra de Santiago

Samuel García pidió a la Fiscalía General de Justicia dar celeridad a la denuncia presentada en contra de quienes provocaron los incendios forestales.

Para restaurar las zonas afectadas tras los incendios registrados durante 2021 y 2022 en la Sierra de Santiago, el gobierno del estado, a cargo de Samuel García, en coordinación con la Federación, empresarios y asociaciones civiles proyectan invertir $72 millones 030,576 pesos.

Durante una reunión realizada este lunes en Palacio de Gobierno, se informó que esto será a través de un plan a cinco años que busca restaurar 692 hectáreas.

"Lo queremos es establecer una coordinación entre las diferentes organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Académicas, empresas, la Comisión Nacional Forestal, el gobierno de Santiago, la idea es que tengamos un protocolo de ataque a los incendios forestales y los recursos suficientes para actuar en tiempo y forma para restaurar las áreas degradadas por los incendios forestales", mencionó el secretario del Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz.

La promotora de Desarrollo Forestal en Nuevo León, Azucena Estrada Ibarra, explicó que, del total de las hectáreas a restaurar, 520 son por el siniestro de San José de las Boquillas registrado en 2021 y 172 de Matacanes de este 2022.

"Se pueden restaurar 520 hectáreas de manera terrestre en San José de las Boquillas con acciones específicas con obras prácticas de conservación y restauración, adquisición transporte de la planta y reforestación, fertilización y prácticas de manejo de la biodiversidad.

"De manera urgente queremos hacer actividad importante en estas 520 hectáreas, en la zona de La Jacinta, Las Tablas, Chupaderos, San José de las Boquillas y San Sebastián", dijo Estrada Ibarra.

En el caso de las 172 hectáreas en Matacanes explicó que se contemplan obras y prácticas de conservación de suelo, reforestación, fertilización, entre otras acciones, las cuales se tienen proyectadas en tres áreas específicas La Camotera, La Covadonga y El Manzano.

Durante la reunión, el gobernador Samuel García pidió a la Fiscalía General de Justicia dar celeridad a la denuncia presentada en contra de quienes provocaron los incendios forestales en la Sierra de Santiago.

Además, hizo un llamado para generar conciencia y para señalar que se actuará firme en la prevención de estos siniestros.

"De qué sirve aumentar la pena, de qué sirve aumentar los supuestos de omisión o negligencia, daño en propiedad ajena, daño en área natural si no hay acción; ya pasaron cuatro meses y yo no he visto una multa, no he visto una carpeta, no he visto periciales, nada".

"Cómo queremos poner el ejemplo como autoridad de que ya no se puede quemar basura ahí si no pasa nada, y lo peor es que si no pasa nada va a haber otro incendio el año que entra y luego andamos de última hora viendo cómo reparar el daño terrible que le hicieron a la Sierra", mencionó García.

El mandatario estatal también señaló que en el presupuesto del 2023 el Congreso tiene que etiquetar recursos de los impuestos verdes a la reforestación, a campañas y que el impuesto al agua sirva para rehabilitar las cuencas.