Irá Estado contra 'celebridades' con ranchos clandestinos

Sin decir nombres para "no estropear la investigación", el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, confirmó que hay "celebridades" políticas y empresariales con tomas de agua clandestinas que datan de más de 30 años.

En la rueda de prensa "Nuevo León Informa", el mandatario reafirmó lo publicado por El Horizonte en septiembre del año pasado en el cual personalidades como políticos y empresarios tienen concesiones de agua desde hace más de 30 años y algunas de ellas ya están vencidas.

"De los nombres; llegué a un acuerdo con el Fiscal de no darlos a conocer hasta él tener las carpetas porque es muy importante que no se nos vaya a amparar cualquiera de estos dueños porque cualquier amparo me cierra la puerta para poder sacarles el agua que se quedaron adentro", aclaró.