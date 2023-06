Jardín de Niños en Escobedo se 'cuelga' tras tres años sin luz

El Jardín de Niños Julio Cortázar, de la colonia Laderas de San Miguel en Escobedo, suma tres años sin luz y es que, cuentan con un suministro compartido.

“No da abasto, es que según están conectados aquí en la primaria, pero se corta la luz … Desde que yo tengo uso de razón, desde que entró mi hijo, ya va a cumplir 6 años, ya va a salir del kínder, pero no, no hay luz”, mencionó Marisela Puente, madre de familia.

Los más afectados son los alumnos por el intenso calor.

“No aguantan, de hecho las maestras nos mandan a hablar que vengamos por ellos, de hecho yo ayer me lo llevé porque la directora me dijo que me los llevara”, dijo.