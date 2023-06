Joven de secundaria apuñala a compañero en colonia Fomerrey 35

Cansado del bullying que recibía diariamente, un alumno de 14 años de edad, de la 'Secundaria 51 Profesora Remigia Pedraza Cárdenas' ubicada en la colonia Fomerrey 35, apuñaló a su agresor.



Y según un testigo, que prefirió mantenerse anónimo, así fueron los hechos:

Quien agredió con un objeto punzocortante, fue identificado como Esber Yandel y por el hostigamiento que recibía, casi no acudía a clases.

Tras el hecho, paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al herido a un hospital cercano y Esber fue atendido por personal de Seguridad Pública.

Efectivos de Fuerza Civil, custodiaban la zona y personal de Seguridad Escolar de inmediato activó protocolos de seguridad en el plantel.

Los padres de familia tienen miedo.

“Hay grupos de niñas que yo no sé por qué están aquí, si esas niñas siempre andan buscando a cualquier niña para golpearla”, añadió una madre de familia que prefirió mantenerse anónima por temor a represalias contra su hija.

Según relatos, el plantel educativo sería una mafia.

“Aquí en la secundaria, yo me he quejado mucho porque meten mucho la marihuana. Mi hija me ha comentado que ella a veces llega más drogada que los que se fuman la marihuana”, aseguró la anónima.