Joven hace video para burlarse de la crisis de agua

Un usuario de TikTok se burló en un video de la falta de agua en Nuevo León, causando indignación entre los regios.

Largas filas y peleas entre vecinos son algunos de los terribles escenarios que ha ocasionado la crisis de agua en Nuevo León.

Sin embargo, no todas las personas se empatizan, pues es claro que a quien no le falta el vital líquido no se imagina lo que es estar sin agua por días.

Tal es el caso de algunas personas que viven fuera del estado y que han utilizado las redes sociales para compartir memes y burlarse de la situación que actualmente mantiene azolados a los regiomontanos.

Uno de ellos es el usuario de TikTok @FredoAventuras quien se burló en un video de la falta de agua en Nuevo León, causando indignación entre los regios.

El video comienza con un joven que simula estar preocupado por la falta de agua en Monterrey, así que decide dar algunos consejos para conseguirla.

A manera irónica, el TikToker muestra que solo tienes que ir a tu lavabo o regadera, abrir la llave y el agua saldrá en automático.

También muestra que tiene al menos tres garrafones de donde puede tomar agua. Cabe resaltar que el desabasto de estos recipientes también se ha vuelto un problema en la entidad.

De acuerdo con el "análisis" del joven, "el planeta Tierra es 70% agua, osea que hay más agua que gente" y por lo tanto "no se puede acabar".

Finalmente dijo que si las personas no tienen agua es porque no han buscado bien en sus casas.

Las reacciones al vídeo se dividieron, mientras algunos respondieron burlándose de los regiomontanos, otros le indicaron que por su bien no visitará Nuevo León.

¿Qué opinas?