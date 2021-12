Juegos Manzo se deslinda de accidente en feria de la Expo

Monterrey,Nuevo León.-El dueño de Atracciones Manzo, José Manzo, se deslindó del accidente ocurrido en la feria de la Expo Guadalupe, ocurrido el 26 de octubre en el que resultó lesionado Gabriel Garza.

Durante una entrevista Manzo reconoció tener la concesión de los juegos y atracciones en la Expo Guadalupe, pero se desmarcó del accidente al argumentar que el juego del teleférico, no es suyo.

"Nosotros no tenemos nada que ver ahí, desgraciadamente la concesión es de nosotros de la feria, pero el juego no pertenece a Juegos Manzo, el teleférico no es mío, es de otra persona, yo lo rento, así es todas las de las ferias grandes", explicó el empresario, quien agregó que no aparecen en la carpeta de investigación 539-2021.