La gente está harta de vernos divididos, asegura Jesús Nava

Edil santacatarinense, Jesús Nava, invita a sus homólogos a fortalecer la unidad y a no armar 'choques' y 'zafarranchos'.

Porque los nuevoleoneses están “hartos” de las disputas entre los políticos, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, llamó a la unidad y evitar el divisionismo, ya que dijo que en estos momentos lo que menos necesita Nuevo León son “zafarranchos”.

Se trata del primer llamado a “sentarse al diálogo” surgido luego de iniciarse las tensiones y ataques entre el Congreso y el Estado, pues de ninguna de las dos trincheras había surgido una voz pidiendo “paz” o “unidad”, sino al contrario, cada “lado” había ejecutado acciones en contra del otro.

Este pronunciamiento es representativo de los 27 alcaldes de Movimiento Ciudadano y se da un día después de que 24 alcaldes del PAN, PRI, Morena, Verde Ecologista e independiente, conformaron el denominado “Pacto Nuevo León por Municipios Fuertes y Unidos” con el cual, según ellos, combatirán los “maltratos y humillaciones” del gobernador Samuel García a sus administraciones.

En entrevista con Azteca Noreste, Nava Rivera, afirmó que el estado ha superado, en unidad, desafíos como la reciente crisis del agua, pero que hay otras más que hay que encarar cohesionados.

“La gente está harta de vernos divididos, peleados y no hacerle frente y trabajar juntos en los problemas y retos que tiene el estado, no se trata de pecados y pecadores, no se trata de dioses y reyes que no perdonan.

“Se trata de servidores públicos con una alta responsabilidad que tenemos todos, no podemos estar con piel delgadita haciendo un zafarrancho, desarrollando un pacto, dividiendo, se necesitan soluciones, se necesita que juntos colaboremos”, afirmó.

Previamente, en entrevista ofrecida a los medios de comunicación tras el arranque de la construcción de un megapuente vehicular, el alcalde de filiación emecista indicó que la mesa de coordinación metropolitana que abandonaron los alcaldes opositores no es del gobernador García, sino de todos los presidentes municipales, las organizaciones civiles, académicas y empresariales que la conforman.

Por lo tanto, dijo, en realidad no le están haciendo un “desaire” al mandatario, sino a todo el pueblo de Nuevo León.

También le recordó al alcalde de Apodaca, César Garza, quien preside dicha mesa, que el órgano es plural, no sólo de algunos alcaldes, por lo cual debe actuar sin intereses particulares.

Y es que Garza Villarreal es el que ha encabezado la lucha contra el mandatario que surgió a raíz, según ellos, por el proceso de designación del nuevo Fiscal de Justicia de Nuevo León.

A Garza Villarreal, Nava le pidió no tener piel “delgadita” ni presentar versiones “apocalíticas” de la realidad de Nuevo León.

“No podemos tener la piel tan delgadita y salir a condenar, peor aún, salir con versiones apocalípticas y decir estamos en un estado de ingobernabilidad.

“Yo creo que Nuevo León más que nunca necesita de unidad, necesita de diálogo, necesita de colaboración, de voluntades, de cooperación, no de divisiones, no de pleitos, mucho menos de zafarranchos”, insistió.

Dijo que es incongruente que, por un lado, los alcaldes de diferentes partidos hayan salido el domingo a defender el INE, y que luego al día siguiente promuevan la destrucción de las instituciones de Nuevo León.

“Un día estamos todos juntos defendiendo las instituciones, un domingo estábamos todos juntos defendiendo las instituciones como en INE, y al día siguiente estamos provocando la división, estamos provocando la destrucción de las instituciones”, apuntó Nava.



- 'Nunca hubo retención de recursos'



El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, dijo que nunca se les retuvo recursos a los municipios y que si así hubiera sido, existe la vía del diálogo, lo cual nunca se dio en la mesa de coordinación metropolitana.

“Nunca hubo una retención de recursos, nunca la hubo y para eso hay un diálogo, no haces un zafarrancho y te vas de la mesa.

“Nadie ha sido afectado en los recursos, nadie, ustedes pueden pedir, por transparencia, las diferentes transferencias a los diferentes a los que tenemos acceso e insisto si a él o alguien más se le pudo atrasar, que no fue así, está el diálogo, pero ni siquiera agotaron el diálogo”, afirmó.



- 'Pacto oscuro'

El llamado Pacto Nuevo León por Municipios Fuertes y Unidos, constituido el lunes por ediles del PRI, PAN, Morena, Verde Ecologista e independientes, en realidad es un “pacto oscuro”, ya que sus promoventes no invitaron a alcaldes de Movimiento Ciudadano ni a la academia y sociedad civil, afirmó el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava.

“Hicieron un pacto entre ellos, esto solamente se da en lo oscuro, no fui invitado, no fuimos invitados 27 alcaldes, no fueron invitadas las cámaras, no fueron invitadas las universidades, no fueron invitados la sociedad civil organizada.

“Un pacto se da en lo oscurito eso no es un pacto (plural) porque no están involucrados los actores de la sociedad, lo que tenía Nuevo león era una mesa metropolitana, era un frente ando trabajando en donde no sé porque César, el alcalde, toma esta actitud, se levanta de la mesa y se va cuando él prefiere”, aseguró.