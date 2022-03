Lamenta Arzobispo de Monterrey hechos violentos en estadio

El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, lamentó los hechos violentos que se registraron durante el partido entre Querétaro y Atlas realizado en el estadio La Corregidora.

Ante esta situación pidió a las autoridades que hagan todo lo posible para que identifiquen a quienes participaron en la riña y puedan ser castigados.

"Quiero agregar un comentario dada la urgencia de este momento; me uno a la tristeza provocada por la violencia en el estadio La Corregidora de Querétaro; de modo particular, me duele porque parte de mi infancia, de mi juventud y dieciséis años de mi vida sacerdotal los viví en la ciudad de Querétaro.