Lanza Colosio protocolo contra violencia familiar

Este protocolo es una herramienta que tiene la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía para prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, presentó el “Protocolo de Actuación Policial en Incidentes de Violencia en el Ámbito Familiar”, estrategia financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y por el proyecto “Ni Un Feminicidio Más”.





La metrópoli ocupó en el 2021 uno de los primeros cinco lugares de todo México en investigación de denuncias en violencia familiar.





'Se reportó el mayor número de llamadas de emergencia por violencia familiar, en plena pandemia, también ocupamos el quinto lugar en investigación de feminicidios', dijo el presidente municipal.





Este protocolo es una herramienta que tiene la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, principalmente, mediante coordinación entre los sectores público, privado y sociedad civil.





Se busca policías mejor preparados y más humanizados para atender a las víctimas y a quienes están en riesgo.





Ya se capacitó a 500 elementos de la Policía Regia y a 70 cadetes.





En la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad regia, en la colonia San Bernabé, el alcalde recorrió a puerta cerrada el refugio de víctimas.





El cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Roger Rigaud, ofreció seguir apoyando a la capital regia.













'El efecto de la mariposa es verdad, que una cosa tan pequeña va a tener un impacto increíble en la ciudadanía de Monterrey, para aprovechar los beneficios aquí y en el país también, estoy muy orgulloso que la visión de la ciudad de Monterrey y del alcalde de aquí y de todos, que van por un futuro mejor, dijo Rigaud.





Colosio Riojas agradeció el apoyo del Consulado americano y de la Fiscalía General de Justicia, y pidió que más institituciones y ciudadanos se sumen, porque un alcalde no puede solo.





'Todo esto no sería posible y no será posible obviamente sin la colaboración del Consulado y el programa de USAID a través de “Ni Un Feminicidio Más”, pero más allá de esta integración y cooperación que estams arrancando, es también la operación diaria de este espacio', explicó.





'No es un problema únicamente para un alcalde, y yo les digo; un alcalde solo no puede, o sea, yo no puedo. Yo necesito del apoyo y la colaboración de todos', expuso el edil regio.





El edil se comprometió a que, durante su gestión, Monterrey saldrá de la lista de ciudades marcadas con la Alerta de Género.