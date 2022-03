Lanzan megaplan contra pobreza en Nuevo León

Anuncian ´La Nueva Ruta: Incluir para ser iguales´, en la que el gobierno atenderá en el corto plazo a 92,000 personas en situación de vulnerabilidad

El "rostro social" que tendrá los próximos cinco años y medio el gobierno de Samuel García fue develado ayer mediante la presentación de un gran proyecto de bienestar social que estará encabezado por Martha Herrera, la secretaria de Igualdad e Inclusión de Nuevo León.

Así, para combatir la pobreza en la que viven más de 1 millón de habitantes en el estado, además de la desigualdad, el gobierno estatal presentó ayer un amplio y ambicioso programa llamado "Nueva Ruta: Incluir para ser iguales".

El programa fue presentado por el gobernador Samuel García y la secretaria Herrera en Palacio de Gobierno, acompañados por la sociedad civil, funcionarios estatales, alcaldes y prácticamente toda la plana mayor de la política nuevoleonesa, la IP, academia y los medios de comunicación.

En la primera etapa "La Nueva Ruta: Incluir para ser iguales" se atenderá a 92,000 personas, focalizando la atención en zonas prioritarias: 13 comunidades urbanas ubicadas en 7 municipios: Monterrey, Apodaca, Escobedo, García, Guadalupe, Juárez y San Nicolás.

Además de 316 comunidades rurales en 6 municipios, Iturbide, Galeana, Aramberri, General Zaragoza, Doctor Arroyo, Mier y Noriega.

Durante el evento, el gobernador señaló que es importante reconocer el problema de pobreza que se vive en el estado para poder combatirlo y que cada uno de los ciudadanos ponga su granito de arena.

"Si no lo reconocemos (el problema de la pobreza) y asumimos no habrá manera de lograr la meta de que tuviéramos Bandera Blanca y Hambre Cero, y que no solamente fuéramos el Estado con menor pobreza extrema; porque se vale soñar con ser el Estado que no tiene pobreza extrema.

"Por eso mi mensaje es un llamado a toda la sociedad a poner nuestro granito de arena porque somos el Estado que más discrimina. Duele decirlo, pero es realidad, y es momento que, si gracias a Dios ya salimos de la cuarta ola de Covid, salgamos todos y no únicamente quienes tienen recursos, porque hay 123,000 neoleoneses que quieren piso parejo y necesitan de esta Nueva Ruta para tener movilidad social", indicó el mandatario estatal.

Al presentar el programa, la titular de Igualdad e Inclusión dio a conocer que en Nuevo León 1 millón 425,000 personas en situación de pobreza aquí en nuestro estado, de las cuales alrededor de 123,000 enfrentan pobreza extrema.

Explicó que es por ello que, en conjunto con el gobernador, gabinetes y la Oficina Amar a Nuevo León, han creado esta estrategia para que toda la sociedad pueda ser parte de la solución y se pueda convertir a Nuevo León en referente global de combate a la pobreza y el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir.

"En términos precisos, en Nuevo León una de cada cuatro personas vive en pobreza y una de cada 50 padece al menos tres carencias y pasa hambre. Es evidente que no ha habido una política social integral pero también que estamos en este punto debido a la indiferencia social y al individualismo como ciudadanos y ciudadanas.

"Para que el orgullo por la prosperidad pueda continuar es preciso asumir la responsabilidad pública y colectiva de mitigar la pobreza en todo el estado", mencionó Herrera.

La secretaria de Igualdad e Inclusión explicó que la nueva ruta estará basada en 5 vías elementales y son educación, salud y seguridad social, alimentación, vivienda e ingreso.

"Todas estas vías tienen un enfoque basado en derechos, capacidades y estructura. Las cinco vías de la nueva ruta serán implementadas mediante un mecanismo de articulación, denominado red de vías, que concentrará los esfuerzos de 300 organizaciones.

"Además, la red de vías tendrá un mecanismo colegiado de trabajo, que será presidido por el gobernador y sesionará 4 veces al año para verificar avances y resultados.

"Adicionalmente la nueva ruta cuenta con un modelo de acompañamiento que está basado en el enfoque impulsado por los ganadores del premio Nobel de economía, donde se comprendió la necesidad de adicionar a los sistemas de protección social, estímulos productivos, financieros y laborales", agregó Herrera.

Por su parte el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, afirmó que "la política social que requerimos tiene que partir del sentido humano... compartimos la vocación de buscar el bienestar para toda la gente".

´Hay más pobres en NL´: Coneval

Durante parte del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, del año 2018 a 2020, la pobreza en Nuevo León aumentó 5 puntos porcentuales y la pobreza extrema se triplicó.

Tras la presentación del programa, el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), José Nabor Cruz Marcelo, dio a conocer que la pobreza extrema pasa a 2.1 por ciento.

"Estas cifras de 2018 a 2020 hay que contextualizarlas a la afectación derivada por la contingencia sanitaria de Covid-19, así como evidentemente el impacto socioeconómico derivado de la misma.

"Se da un incremento de casi 5 puntos porcentuales en los niveles de pobreza para el estado de Nuevo León y prácticamente 24% de esta población está en situación de pobreza.

"Se da también un incremento relevante en cuanto a los niveles de pobreza extrema, al pasar de un 0.7% de la población a un 2.1% de la población", apuntó Cruz Marcelo.

En este mismo sentido, el secretario Ejecutivo del Coneval indicó que el estado tiene indicadores tanto en pobreza general como extrema por debajo de la media nacional.

"El estado de Nuevo León tiene indicadores por debajo de la media nacional, mientras que el gobierno del estado tiene 24% de la población en dicha condición, la media nacional es de casi un 44 por ciento.

"En cuanto a la pobreza extrema la media nacional es 8.5%, para el gobierno de Nuevo León 2.1 por ciento", agregó.

Ruta basada

en cinco vías:

· EDUCACIÓN: SU OBJETIVO QUE TODA PERSONA TENGA ACCESO A LA EDUCACIÓN

· SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL: BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA, FOMENTAR BIENESTAR FÍSICO, MENTAL, SANA ALIMENTACIÓN Y PROVEER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

· ALIMENTACIÓN ADECUADA: CONTEMPLA UNA CADENA DE SUMINISTRO ALIMENTARIO Y UNA SERIE INTELIGENTE DE LOGÍSTICA CON BANCO DE ALIMENTOS EN ZONAS CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE CARENCIA ALIMENTARIA

· HOGAR DIGNO: LA META ES QUE NO EXISTA NI UNA SOLA VIVIENDA CON PISO DE TIERRA Y LOGRAR 100% DE LA COBERTURA ELÉCTRICA

· CRECIMIENTO DEL INGRESO: CINCO INSTITUCIONES ESTARÁN EN RELACIÓN DIRECTA CON EL GABINETE DE GENERACIÓN DE RIQUEZA SOSTENIBLE PARA GENERAR LA INCLUSIÓN LABORAL Y MEJORA EN LOS INGRESOS

Plan al detalle:

- En primera etapa atenderá: 92,000 personas

- Áreas prioritarias:

13 comunidades urbanas ubicadas en 7 municipios: Apodaca, Escobedo, García, Guadalupe, Juárez y San Nicolás

316 comunidades rurales en 6 municipios, Iturbide, Galeana, Aramberri, General Zaragoza, Doctor Arroyo, Mier y Noriega

Fuente: Gobierno de Nuevo León