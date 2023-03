'Le dije a Elon Musk que solo nos falta Target y Tesla'

Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García y titular de la oficina Amar a Nuevo León, dio detalles del día en que Elon Musk, dueño de Tesla, visitó el estado meses antes de que se hiciera oficial la instalación de la armadora de vehículos eléctricos en el municipio de Santa Catarina.

Cabe recordar que el sábado 22 de octubre de 2022, circularon imágenes donde se podía ver al fundador de Tesla y SpaceX en compañía de la esposa del mandatario regiomontano y Emmanuel Loo, subsecretario de inversión de la Secretaría de Economía del estado.

Aunque ninguna autoridad oficial se pronunció sobre las fotos filtradas, se supo que la visita de Musk era con el fin de discutir y analizar la posibilidad de abrir una planta de Tesla en la zona de La Huasteca, en Santa Catarina.

Pero ahora que Tesla anunció en el Investor Day 2023 la construcción de una gigaplanta en Nuevo León, Mariana recordó cómo fue la estancia del hombre más rico del mundo en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Elon Musk gigaplanta de Tesla en Nuevo León

La también influencer relató que cuando vino Elon Musk a Monterrey le dieron un tour en helicóptero para llevarlo a distintos lugares, pero cuando pasaron por el centro comercial Fashion Drive, ubicado en la zona de Valle Oriente, el empresario se sorprendió al ver que había una sucursal de 'Bed Bath & Beyond', una de las cadenas más famosas de Estados Unidos, dedicada a la venta de productos para el hogar.



“Nunca les hemos platicado Samuel y yo de cuando Elon Musk vino a Monterrey. Dimos un tour en helicóptero y lo llevamos a ver diferentes terrenos, ya cuando íbamos hacia una terraza, porque queríamos que viera una vista panorámica, en el carro pasamos por Fashion Drive y dice '¿cómo?', bueno, no dice cómo, dice '¿You have Bed Bath & Beyond?', porque lo vio ahí anunciado afuera de Fashion Drive', contó Rodríguez.