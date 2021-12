Le entra NL al tema de migrantes: van por ser más estrictos

Nuevo León.-Los brotes de violencia y transgresiones a la ley en que han incurrido algunos migrantes sin documentos asentados en la entidad, han generado rechazo y repudio de algunos sectores de la sociedad y de los propios legisladores.

Sí, se debe ayudar a los migrantes que llegan a Nuevo León, pero su condición no les da derecho de ejercer violencia o transgredir las normas, y de hacerlo deben ser sancionados, coincidieron un senador y una diputada de Nuevo León.

El pasado 6 de diciembre un grupo de haitianos protestó bloqueando el tránsito de la avenida Lázaro Cárdenas en demanda de trabajo; cuatro días después, se registró una pelea porque un grupo de migrantes se negó a limpiar el área que ocupaban en la Casa INDI y al tratar de imponer el orden resultó golpeado el encargado del albergue, el sacerdote Felipe de Jesús Sánchez.

Al respecto, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, demandó que se sancione a quienes transgreden la ley, sean o no migrantes pues deben aplicarse los reglamentos por igual a todos los ciudadanos.

Por su parte, el senador panista Victor Fuentes, consideró que los hechos de violencia son reprobables y debe aplicarse la ley sin distingos.

Agregó que ante la problemática de migración en el estado se debería trabajar en conjunto con el Instituto Nacional de Migración para regresar a los migrantes a su país, pues agregó que el estado no cuenta con la capacidad necesaria para atenderlos y brindarles los servicios que requieren.

Para el senador la medida podría evitar que se agravará o se presenten en un futuro más hechos negativos como las protestas y la riña.

"Es muy importantes antes de que este problema, aunado a la inseguridad, se agrave de tal forma que no podamos darle fácilmente reversa. Esto va a ir agravándose porque no se van a regresar solos y México no puede representarse como un país seguro para ellos", dijo el legislador federal.