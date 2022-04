Le niegan amparo a Manuel de la O

Lo había citado la Coordinación de Inteligencia Financiera para aclarar un documento.

Tras determinar que no se afecta sus derechos, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Estado, desechó un amparo a Manuel de la O Cavazos, ex secretario de Salud durante la administración de Jaime "N", alías "El Bronco".

Dentro del recurso 565/2022, se detalla que el acto reclamado por el ex funcionario, era por un requerimiento que le hizo la Coordinación de Inteligencia Financiera y Económica de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) sobre una documentación, dónde se señala que en caso de no entregarla se le pondría una medida de apremio.

"Actos reclamados específicos: Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, artículo 28, Fracciones I, XVI, XVIII y XX; Refrendo de 05/01/2022; Emisión de Requerimiento Contenida en oficio UIFE-CIFE-039/2022, de 18/03/2022 en el expediente RAS-03/2022" se lee en la síntesis.

Aunque no se especifica qué tipo de información o a razón de qué le fue solicitada, el órgano determinó que era improcedente ya que la sanción dependería del cumplimiento de la petición.

"Como se observa del oficio reclamado, el requerimiento de información y documentación no afecta, per se, derechos sustantivos del impetrante, pues su afectación, dependerá en todo caso, de la conducta que asuma en atender o no, el requerimiento de que se trata, ya que hasta esa estadía, eventualmente, será dable realizar el pronunciamiento respectivo en cuanto a la multicitada afectación; de ahí que hasta ese momento, no exista alguna transgresión a sus derechos sustantivos en grado predominante, que haga procedente el juicio de garantías", continúa el texto.