Le roban con cristalazo en La Huasteca y encuentra al ladrón

Un joven que fue a pasar un día en La Huasteca, fue víctima de robo de varios artículos de valor mediante un cristalizo en su vehículo.

Cuando el joven se dio cuenta comenzó a relatar el robo que de acuerdo al video, ocurrido en su Jeep Cherokee, a través de sus historias de Instagram.

"Me robaron cartera, tenis, traía efectivo -chinetas- mochilas... ya no me puedo ir a desayunar banda... mi laptop la traía también, qué bárbaro", expresó el usuario @ciclistadepandemia en la red social.