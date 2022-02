Líderes proponen que uso de cubrebocas sea opcional

Ante una eventual apertura total surgen voces que cuestionan el llevar forzosamente la mascarilla, pues NL ya está entre las entidades que son ´excepción´

Ante la posibilidad de que el gobierno de Nuevo León decrete para la próxima semana la reapertura de las actividades al 100% en la entidad, ha propiciado la aparición de voces que proponen que el uso del cubrebocas ya no sea obligatorio, sino voluntario.

Estas voces afirman que es necesaria la vuelta a la normalidad "como antes de la pandemia", pues la gran mayoría de la población ya está inmunizada, además de que la emergencia sanitaria ya pasó, pues los contagios y hospitalizaciones son sumamente bajos y la variante ómicron es menos dañina.

Claro está, también hay otro sector que sigue pidiendo cautela, como algunos médicos y autoridades en salud que sí recomiendan usarlo.

Sin embargo, cada vez son más los que piden analizar ya la necesidad de que el uso del cubrebocas sea obligatorio, pues las condiciones están para que cada quien decida.

Jorge Padilla, presidente del Clúster del Entretenimiento, Deportes y Alimentos (CIEDA), que aglutina a gimnasios, restaurantes, casinos, salones de fiestas y otros lugares de esparcimiento, es de los que opinan que el estado debe pensar en transitar a la "normalidad total" pues casos Covid han bajado y la vacunación ya ha avanzado un 83% en el estado.

"Ya no estar en pandemia es quitar todas esas restricciones que se tuvieron que hacer en un principio del alza de contagios y hablamos de cubrebocas.

"No sólo es llegar a los aforos del 100%, sino estar como estábamos antes de la pandemia, ir viendo cómo se va a ir haciendo esa transición, que no sea obligatorio el uso de cubrebocas", afirmó Padilla.

En el mismo sentido se pronunció el médico psiquiatra, Ricardo Aguilar Cárdenas, quien afirmó que si hay alguien que quiera usar cubrebocas, lo puede hacer, pero que ya no debe ser "política de estado", porque el cubrebocas daña la salud y su imposición causa un daño en los derechos del ciudadano.

"No debe ser en forma obligatoria, no debe atentar contra la libertad de decisión de las personas, esas decisiones autoritarias no deben de ser.

"Ninguna medida como el cubrebocas debe ser impuesta, ninguna debe ser vertical, autoritaria, ni reforzada por leyes, sino por actividades que lleven a concientizar a la población", mencionó Aguilar Cárdenas.

En el mismo sentido se pronunció la presidenta del organismo Tribunal de Vigilancia Ciudadana, Argelia Montes, quien ha mantenido un vivo activismo contra el uso del cubrebocas y otros protocolos.

La activista afirmó que si el gobernador en realidad quiere apertura total, entonces debe pedirle al Congreso que quite de la Ley de Salud la reforma de febrero del 2021 en la que se estableció como obligatoria la mascarilla.

"Si ya se quitaron todas las restricciones, todo es todo, fuera cubrebocas, abrir los negocios al 100%, a volver a la vida de antes; ¿de qué sirve que digas se abrieron los aforos o todos al 100%, pero seguimos con el problema que tenemos que estar con una mascarilla?", subrayó Montes.

El pasado domingo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que estaba próxima la reapertura total "para poder salir del Covid".

El martes reiteró que el anuncio lo hará pasado mañana en su conferencia de Nuevo León Informa.

"Imaginemos ya el 28 de febrero, domingo 28, anunciando la salida del Covid, el aforo al 100%, la reactivación completa, se puede, estamos en lo último, es la última milla para poder salir del Covid", mencionó el gobernador el domingo pasado.

Aunque algunos piden tener cautela

Si bien hay sectores que demandan dejar de usar de manera obligatoria el cubrebocas, hay voces de médicos que señalan que los beneficios de la mascarilla están comprobados, por lo que debe extenderse su utilización para evitar otro brote de Covid.

El exsubsecretario de Salud de Nuevo León, Francisco González Alanís, dijo que si las condiciones sanitarias han mejorado al grado de que está por reabrirse todo, es gracias a medidas como, entre otras, el uso de mascarillas.

Indicó que se puede vivir en libertad, pero con medidas preventivas por lo cual pidió cautela.

"Las personas no pueden dejar de lado las recomendaciones, el uso del cubrebocas ya está demostrado que protege importantemente, junto con el lavado de manos, la sana distancia, esas medidas deben de continuar.

"El mensaje a la población debe de ser permanente, continuo, un hábito, estas acciones que las personas debemos llevar a cabo, el uso de cubrebocas... la clave está en seguir cumpliendo con las recomendaciones sanitarias", agregó el médico.

De igual forma, González Alanís indicó que hay que estar conscientes que la etapa de vacunación de refuerzo aún continúa y esto junto con las demás medidas sanitarias han dado paso a la reapertura.

"La alimentación, el ejercicio, en este caso el uso de cubrebocas, que están confirmados, determinados, sus beneficios, entonces sin duda hay que seguirlo poniendo en práctica", dijo González Alanís.

Era transitorio

En Nuevo León, el uso obligatorio de cubrebocas entró en vigor en febrero del 2021.

Dicha medida señala que a quien incumpla y no use el cubrebocas en espacios como vías públicas y de uso común, interior de establecimientos públicos, centros comerciales, entre otros, puede ser sancionado con multas de hasta $1,900 pesos, con arresto administrativo hasta por 36 horas o trabajo comunitario por 8 horas.

Sin embargo, dicha medida señala que esta se aplica mientras se permanezca en emergencia sanitaria, por lo que de ser anunciada apertura total el domingo tendría que levantarse la medida, tal como se señala en la ley.

"Durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria declarada por la autoridad competente, provocada por una enfermedad contagiosa, la autoridad sanitaria podrá declarar obligatorio el uso del cubrebocas", dice la reforma.

Afecta la salud, señalan experto y activistas

Médicos y activistas afirmaron que el uso del cubrebocas causa daños físicos y emocionales.

El médico Salvador Ramírez dijo que lo más grave de un cubrebocas es que al usarlo una persona inhala el dióxido que ella misma exhala, lo cual provoca "oxidación celular".

Dicho fenómeno también conocido como "estrés oxidativo", afirmó, desgasta más aceleradamente al organismo.

"El uso prolongado (de cubrebocas), es como si estuviéramos respirando ese monóxido y estamos oxidando nuestro organismo, por decirlo de alguna manera, y puede traer consecuencias a la larga.

"El estrés oxidativo y la inflamación celular trae enfermedades degenerativas: cáncer, se ha comprobado que el Alzheimer es por inflamación celular; problemas inflamatorios, como problemas respiratorios, problemas de alergias, rinitis, deficiencias respiratorias

"Incluso problemas como diabetes y cáncer son productos de la inflamación celular en el estado oxidativo, eso provoca que seamos más susceptibles para cualquier bacteria, cualquier virus o cualquier enfermedad", señaló.

La activista Argelia Montes afirmó que hay todo un panel internacional de médicos que opinan que el cubrebocas es dañino, porque quien lo usa, "se come" sus propios microbios.

Por su parte, el psiquiatra, Ricardo Aguilar Cárdenas, además de coincidir en que el uso de las mascarillas oxida el organismo por inhalar el dióxido de carbono, agregó que este tipo de medidas que son impuestas y se piden de manera obligatoria pueden afectar de manera importante la relación de las personas e incluso generar violencia.

"Lo que puede suceder es que el imponerlo así de forma obligatoria puede generar conflictos relacionales, de relación entre las personas y entonces los conflictos de relación basados en el autoritarismo generan conductas agresivas y aportan más a los problemas de la violencia social que tenemos en la sociedad, ese sería el principal efecto negativo", agregó el psiquiatra.

"Repetidas veces les hemos estado informando que el uso de las mascarillas trae problemas, consecuencias a la salud, nos limita la oxigenación.

"Traes un cubrebocas que te está tapando y no estás respirando bien, otra, todos los microbios que salen de nuestra boca cuando tú hablas esos microbios se quedan en el cubrebocas, entonces con el transcurso del tiempo o de horas eso se vuelve colonias de microbios", mencionó Montes.

Son minoría en México y EUA estados que piden a fuerza portar tapabocas

Tanto en México como en Estados Unidos (EUA), las entidades que mantienen la obligatoriedad de cubrebocas son minoría pues la gran parte sí lo solicita, pero de manera voluntaria.

En el caso de México, de 32 estados, 10, que son el 28%, legislaron para establecerlo obligatoriamente en sus leyes de salud, pero sólo dos que son Nuevo León y Oaxaca, impusieron sanciones por no portarlo.

Mientras que en Estados Unidos, de 51 estados, seis entidades, que equivalen al 9%, lo convirtieron en ley, y en el resto es opcional.

En el vecino país, de las cinco entidades más pobladas que son California, Texas, Florida, Nueva York, Pensilvania e Illinois, estos dos últimos lo piden.

Y en México, de los cinco más poblados que sólo es obligatorio, pero sin sanciones son: la Ciudad de México y Puebla, pero en el Estado de México, Veracruz y Jalisco no es obligatorio.

Ante las actuales condiciones sanitarias que van en franca mejoría en México y Nuevo León, el sector del entretenimiento y expertos llamaron a eliminarlo e ir transitando ya "a la normalidad".

Las entidades que en México lo hicieron obligatorio portar la mascarilla son la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Quintana Roo y Yucatán las cuales lo exigen en lugares públicos, pero no sancionan. En el caso de Nuevo León y Oaxaca sí hay sanciones por no utilizarlo.

En Estados Unidos son Pensilvania, Illinois, Hawai, Nuevo México, Oregón y Washington los que los tienen de manera obligatoria.

En Nuevo León, el uso obligatorio de cubrebocas entró en vigor en febrero del 2021.

Dicha medida señala que a quien incumpla y no use el cubrebocas en espacios como vías públicas y de uso común, interior de establecimientos públicos, centros comerciales, entre otros, puede ser sancionado con multas de hasta $1,900 pesos, con arresto administrativo hasta por 36 horas o trabajo comunitario por 8 horas.

Sin embargo, dicha medida señala que esta se aplica mientras se permanezca en emergencia sanitaria, por lo que de ser anunciada apertura total el domingo tendría que levantarse la medida, tal como se señala en la ley.

"Durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria declarada por la autoridad competente, provocada por una enfermedad contagiosa, la autoridad sanitaria podrá declarar obligatorio el uso del cubrebocas", dice la reforma.