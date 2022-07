Llama 'Alito' Moreno a defender democracia

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno, hizo un llamado a la ciudadanía para defender la democracia y sus instituciones en México, esto dentro de un mitin realizado en el municipio de Juárez.

Del mismo modo, el priísta aseguró que actualmente el país no "se encuentra bien", y aseguró que los que "están afuera" buscan difamar al partido tricolor.

"México necesita hoy mujeres y hombres valientes, que defendamos las instituciones democráticas, que defendamos la democracia. No podemos quedarnos callados. Tenemos que levantar la voz, porque el país no va bien", aclaró.

"Los que están allá afuera nos quieren difamar y calumniar; nos quieren destrozar en nuestra autoestima. Pero hoy le decimos a Morena que no conocen a los priistas. Nos sobra voluntad, carácter y pantalones para trabajar por este país todos los días y para estar cerca de los ciudadanos", agregó.

Asimismo señaló que actualmente lo más importante para el PRI es estar unido, debido a que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no hay crecimiento, ni desarrollo, ni apoyo, ni oportunidades.

"(Morena) ha hecho que en nueve de cada 10 hospitales de México no haya medicamento, que no haya apoyo para las mujeres, que no haya apoyo para las viviendas, que han destrozado el campo, que han alejado la inversión y que hoy el país está sumido en la peor inseguridad", argumentó.