Aldo Fasci llama 'laxantes' a los diputados tras paro

Ante el paro de labores que realizó el Congreso del Estado por el amparo concedido al gobernador de Nuevo León, Samuel García, el ex secretario de seguridad, Aldo Fasci, hizo un llamado a un dialogo entre ambos poderes.

En rueda de prensa y en calidad de ciudadano, Fasci señaló que el Congreso está incurriendo en el delito de coalición de servidores al realizar el paro.

“Ya son 4 meses de diálogo, no hay forma, no quiere ceder nadie, la verdad molesta ver una actitud tan soberbia, tan pedante y laxante. Es algo muy grave que no podemos permitir, porque no puede ser que un poder público se vaya, es un delito, hay una coalición de servidores públicos abandonando un poder', puntualizó el ex secretario.