Llama Héctor Castillo a revisar acuerdo de trasvase

El coordinador de los legisladores federales del PAN por Nuevo León dijo que el estado no puede volver a tener un mal año de desabasto del vital líquido.

A días de que se defina si se realiza el trasvase de agua a Tamaulipas, el diputado federal del PAN, Héctor Castillo, hizo un llamado a revisar dicho acuerdo entre Nuevo León y Tamaulipas para que se le dé preferencia al consumo humano por encima del agrícola.



Durante la presentación de su primer informe de actividades legislativas, el también coordinador de los legisladores federales del PAN por Nuevo León dijo que el estado no puede volver a tener un mal año de desabasto del vital líquido porque la ciudadanía no merece vivir un año con cortes de agua.



Asimismo, aseguró que no bajarán los brazos y junto con su compañero diputado Víctor Pérez Díaz continuará con la campaña de agua purificada para los santacatarinenses.



También destacó el trabajo hecho en colonias de San Pedro y Santa Catarina, apoyando con uniformes y paquetes escolares a cientos de niños en edad escolar.



Finalmente, Castillo mencionó que con la apertura de su Oficina de Enlace continuó ofreciendo a los ciudadanos con apoyos alimentarios, sillas de ruedas, medicamentos, estudios médicos y concentradores de oxígeno.