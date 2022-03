Llama PRI a evitar sacar agua de ríos Pilón y Pablillos

El llamado fue realizado durante la sesión ordinaria, por los diputados Jesús Aguilar Hernández y Ricardo Canavati

Debido a que los ríos Pilón, Pablillos y Cabezones son fuentes de abastecimiento del sur del estado, la bancada del PRI hizo un llamado a evitar extraer agua de ellos pues eso pone en riesgo al sector citrícola, agrícola y ganadero.

Aguilar Hernández señaló que las autoridades estatales deben de analizar otras opciones para abastecer de agua a la zona metropolitana de Monterrey para no afectar a los citricultores de Montemorelos, Linares, Hualahuises, Allende y General Terán.

"En tres semanas quieren iniciar con la perforación de los ríos de la región y con esto se verá severamente afectado el cauce de nuestros ríos, los pozos de agua que rodean todos estos ríos, los pozos certificados que sirven para mantener vivas nuestras cosechas, y nuestro ganado.

"No es que no queramos ser solidarios, nosotros también estamos pasando por una grave crisis de agua solo vean nuestras presas, digamos no a la descertificación del Valle del Pilón y la región citrícola", mencionó Aguilar Hernández.

Por su parte, Canavati exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al Gobierno del Estado para que de manera urgente destinen el apoyo necesario a los sectores agrícola, ganadero y citricultores del Estado, quienes por la pandemia y la sequía han estado sufriendo graves pérdidas económicas.

"Hoy, ante esta nueva problemática por la falta del vital líquido, se da otro golpe a las actividades agropecuarias de Nuevo León, afectando a cientos de familias que tienen este estilo de vida.

"Es apremiante que las autoridades de los diversos órdenes de gobierno realicen acciones conjuntas para poder garantizar, no solo el abastecimiento de agua para consumo humano, sino para la producción de diversos productos que se procesan para la siembra, huertos y ganado", agregó Canavati.