Llaman a aumentar el presupuesto en prevención y denuncia

Uno de los factores importantes para corregir el rumbo en materia de seguridad es fortalecer la cultura de la prevención y la denuncia pues según expertos esto ayudaría en la mayor parte de los casos a que no se termine en tragedia.

Esto forma parte de las conclusiones del "Foro NL: Rediseñando la Seguridad Pública; Construir la Paz que Merecemos", organizado por El Horizonte e INFO7, de TV Azteca Noreste.

El secretario de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes, señaló que, si bien no se puede patrullar al interior de las casas para conocer todos los casos de violencia que existen desde los hogares, estos se pueden reducir denunciando y actuando de manera oportuna.

"A través de un gabinete social, y no solo esperar hasta que ya haya violencia, sangre en niños testigos de la violencia y llegar un Ministerio Público, o tener que esperar a detener a alguien que estaba a punto de matar a su pareja mujer, no podemos esperarnos", señaló Palacios Pámanes.

Por su parte, la presidenta ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Ana María Esquivel, dijo que el estado y los municipios podrían realizar una colaboración en conjunto para hacer una prevención más enfocada en procesos y a medición.



"Al final el corregir los rumbos en materia seguridad, el Estado y los municipios no van a poder solos, entonces nosotros necesitamos ser más activos en ese proceso.

En tanto, Luis Ávila de ¿Cómo vamos NL? Indicó que sería importante que los gobiernos municipales inviertan más en la prevención.



Por lo que dijo buscan realizar el ejercicio de poder estimar cuál era la inversión de los municipios en prevención del gasto total en seguridad, dado que hoy en día es difícil empezar catalogando qué es para el municipio prevención.

"El municipio que más invertía no le destinaba más del 6 o 7% de su presupuesto total de seguridad a lo que podríamos considerar prevención.

"El poder reorientar las prioridades va a ser el reto que nos va a llevar un tiempo pero que es un buen punto de partida para poder ahora sí generar no sólo capacidades, sino una conciencia de dónde está nuestro verdadero objetivo de largo plazo que, como lo mencionaba el secretario, debiera ser la construcción de la paz", agregó Ávila.

Finalmente, el representante del Consejo Nuevo León, Oswaldo Morales, coincidió que el ciudadano tiene un rol como potenciador al informar de hechos delictivos o antisociales.



"Hay ciertas acciones que pueden ser incluso hasta más importantes porque le restarían carga a la policía o al Ministerio Público, como no publicar cuando me voy de vacaciones, tratar de no dejar cosas de valor en el auto y en la medida en que cada vez una ciudad sea más consciente de su propia seguridad esto puede escalar a construir espacios más seguros como tú lo mencionas", dijo Morales.