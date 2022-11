Llaman expertos a detener pobreza en Nuevo León

De 1 millón 100,000 personas en pobreza en 2019, la cifra creció a 1 millón 425,000 para 2020; especialistas afirman: tendencia puede seguir a la alza.

A la pobreza no sólo hay que disminuirla en Nuevo León, sino de entrada frenar su crecimiento, aseguran expertos, ya que tras el golpe económico que dejó la pandemia de Covid-19, la población en situación de pobreza creció 5 puntos porcentuales en el estado a partir del 2020 —pasó de 19% a 24%— y ante la actual espiral inflacionaria, que pega especialmente a los alimentos, el panorama se pinta aún más retador.

En Nuevo León, a finales del 2019, la cantidad de pobres era 1 millón 099, 043 personas, pero para el 2021 subió a 1 millón 425,000 personas. De estos, 130,000 están en pobreza extrema, es decir, sufren tres o más carencias sociales básicas.

Ante esto, especialistas reunidos en un foro organizado por Azteca Noreste y el periódico El Horizonte, afirman que la meta ahora no sólo es combatir, sino de entrada detener el avance de la pobreza con trabajo colaborativo, transversal y sistémico, que se lleve en conjunto con gobierno, ONG’s, universidades e iniciativa privada, como se plantea en la estrategia estatal que encabeza la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, llamada La Nueva Ruta.

Así lo dijeron en el Foro: La Pobreza en Nuevo León: ¿Cómo Hacerle? La Ruta de la Inclusión para ser Iguales, transmitido en televisión abierta y también en línea ayer domingo.

En dicho foro participaron Cinthya Guadalupe Caamal Olvera, profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la UANL; Ana Fernanda Hierro Barba, directora del Consejo Nuevo León; Enrique Gómez-Junco Blanq-Cazaux, presidente del Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, A.B.P; y Edgar Martínez Mendoza, consultor, economista y especialista en monitoreo y evaluación de pobreza.

'Sí, hay pobreza'

Para quien sólo asocie a Nuevo León con prosperidad y riqueza, deberá darse cuenta de que en el estado también hay pobreza, y mucha.

En el foro se explicó que, según cifras oficiales, en Nuevo León vive en condición de pobreza una de cada cuatro personas, es decir, padecen tres o más carencias básicas, en materia ya sea de alimentación, salud, educación y/o vivienda.

Ante esto, el gobierno del estado ya instrumenta programas y estrategias, pues considera que sí pueda atenuarla, pero para ello es necesaria la parte “colaborativa” de la sociedad.

La meta que se han puesto es bajar la pobreza por lo menos a niveles prepandemia, ya que esa coyuntura disparó la problemática en cuestión de meses.

Los invitados reflexionaron acerca de la estrategia estatal llamada La Nueva Ruta, que contempla cinco vías para combatir la pobreza, que son alimentación (con el programa Hambre Cero), vivienda, ingreso, trabajo, salud y educación.

Una de las estrategias dentro de la Nueva Ruta: Incluir Para Ser Iguales es el programa Hambre Cero en el que se invierten $120 millones.

“Estamos mejor que la mayor parte del país, hay una serie de condiciones que dicen Nuevo León está bien, pero cuando ya lo vemos por dentro y en el día a día, sabemos que no importa el esfuerzo que hagan la mayor parte de las personas con menores ingresos (porque) se van a quedar ahí.

“No solamente hablemos de mala distribución de la riqueza, sino de desigualdad de oportunidades”, señaló Hierro.

La secretaria de Igualdad e Inclusión del estado, Martha Herrera, dio su diagnóstico del fenómeno y explicó cómo lo combaten en una entrevista que se transmitió en el programa.

Herrera señaló que la mayor cantidad de pobres se concentra en la zona metropolitana, mientras que la pobreza extrema se ubica en comunidades de 13 municipios, principalmente del sur del estado.

“Creció la pobreza en los últimos dos años y hoy en día son el grupo poblacional con mayor pobreza… en Nuevo León se triplicó la pobreza extrema, estamos hablando de 123,000 personas en nuestro estado que están sufriendo de la pobreza extrema, estamos hablando de 1.4 millones de personas.

“Entonces hay un tema que hay atender todos juntos y dónde tenemos que hablar de las diferentes causas, tenemos que hablar de las diferentes posibles soluciones y tenemos que sentarnos todos juntos atenderla de manera colaborativa”, mencionó la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera.





- Discrimina Nuevo León 2.5 más veces

Uno de los factores que apalancan la pobreza es la discriminación, por lo tanto, aparte de ingresos, también se debe trabajar en la inclusión de las personas, indicó la directora del Consejo Nuevo León.

En la entidad, según un estudio de ese órgano, se discrimina 2.5 veces más que en el resto del país.

Esto repercute en que por el tono de piel de una persona o su apariencia física, sin importar sus capacidades, se le limita o niegan oportunidades de desarrollo.

“O sea, tu color de piel o algo así influye en tus oportunidades de trabajo, en tus condiciones de desarrollo en la calle; en sí, en como te tratan las personas, qué posibilidad tiene de acceso a servicios.

“Entonces, por eso es importante porque hasta una cosa como con qué piel naciste, que tú no lo decidiste, qué no tuviste nada que ver con eso no influye en tu capacidad mental, en tu trato a las personas si termina afectándote a ti de regreso”, señaló Hierro Barba.



- Aplican 11,900 programas sociales

Uno de los 'talones de Aquiles' del combate a la pobreza en todo el país es la multiplicidad de los programas sociales.

Cinthya Guadalupe Caamal Olvera, profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la UANL y Édgar Martínez Mendoza, especialista en monitoreo y evaluación de pobreza, coincidieron en que el reto es articularlos para contar con una política social más poderosa y efectiva.

En el país, dijo Martínez Mendoza, existen casi 12,000 programas federales, estatales y municipales, los cuales se encuentran fragmentados.

“En este país hemos tenido más de 11,900 programas sociales a nivel federal, estatal y municipal, son muchos programas y tal vez muchos de ellos han sido dispersos, desarticulados, fragmentados y creo que eso no puede ser reflejo de una política social.





“Necesitamos, y justamente creo, que es una nueva visión de cómo estructurar una política social rumbo a una red de protección social.

“Lo más importante no es que sean muchos (programas), sino— porque tal vez muchos no funcionan correctamente—, necesitamos programas públicos que estén basados en evidencia, que incluyen mediciones que nos puedan dar una cierta certeza de que van a funcionar bien, pero sobre todo que van a resolver los problemas”, sostuvo Martínez.

Si se articulan, dijo Caamal, el objetivo de abatir el lastre de pobreza será más fácil de conseguir.

“Podemos pensar que en cuestión de pobreza necesitamos establecer un piso, una línea, un umbral, podemos decir ¿cuánto necesitan las personas para comprar alimentos?, pero también ¿cuánto necesitan para financiar gastos en salud, educación, transporte y otros gastos?, no de alimentación y entonces si tienes ese nivel, pues ya la hiciste, pero si tienes alguna de esas carencias puedes ser vulnerable”, explicó Caamal Olvera.





- Programa Hambre Cero

El presidente del Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, destacó que como parte de los esfuerzos que realiza el gobierno, se destinó un presupuesto histórico de $120 millones de pesos mediante el programa Hambre Cero, pero aun así no es suficiente.

“Estamos atendiendo 22% del problema, o sea, verdaderamente estamos muy lejos todavía de la meta; esperamos duplicar el presupuesto y duplicar, quiere decir no solamente los recursos del gobierno, sino también de la iniciativa privada de este beneficio que aportan los bancos de alimentos.

“Es increíble pensar que si tan solo recuperamos el 25% del alimento que se desperdicia en nuestro medio ambiente sería suficiente para cubrir la cuota de alimentación que nos corresponde y es por eso que los bancos de alimentos son centrales en este esfuerzo del hambre” consideró Gómez-Junco.

Entre algunas de las acciones que ya se han adelantado, el presidente del Banco de Alimentos mencionó que a través del programa de Hambre Cero, por cada peso que se recibe del Estado, la asociación lo convierte en $4 pesos de beneficio comunitario, por lo que es importante trabajar en coordinación con las organizaciones civiles.