Llega Papá de Yolanda a la Fiscalía

Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez, quien lleva más de un mes desaparecida, arribó a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León el día de hoy miércoles 4 de mayo.

Martínez aseguró encontrarse molesto con las autoridades encargadas de la investigación, no quiso ofrecer declaraciones hasta después de hablar con sus abogados pero adelantó qué hay "mano negra" en la investigación de su hija.

"Han metido mano negra en mi carpeta que no voy a permitir, yo no soy payaso de nadie y aquí no se va a hacer un circo señores, yo estoy exigiendo que me presenten a mi hija aquí", exclamó Martínez.