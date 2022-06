Lleva Raúl Lozano pipas de agua a colonias de García

Ante la problemática que se sufren en algunas colonias por el abasto de agua debido a la sequía del vital liquido en Nuevo León, el diputado del Partido Verde Ecologista, Raúl Lozano facilitó una pipa a los vecinos de la colonia Valle de San Blas en García.

Con este apoyo se benefició con 10 mil litros de agua a los habitantes de dicho sector.

"Me encuentro con la problemática de que en una misma colonia hay cuadras en las que desde hace 12-14 días no sale una gota de agua de las llaves de sus casas. Cuadras determinadas, donde viven muchos adultos mayores, que están padeciendo esta carencia, en las que las pipas no han llegado", comentó el legislador.