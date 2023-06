Lo detienen por presuntamente atropellar a mujer en bloqueo

Un automovilista fue detenido por oficiales de tránsito del municipio de Juárez, luego de que presuntamente atropelló a una mujer que protestaba por los constantes apagones que sufren en la colonia Ex Hacienda El Rosario.

Aunque las mujeres le gritaban que no avanzará, el conductor aceleró sobre la avenida Eloy Cavazos.

Rosa Elena Soto Lozano, de 59 años, quedó sobre el cofre del automóvil, cuyo conductor huyó del lugar.

'Gracias a Dios, no me pasó nada, nada más me golpeó la rodilla muy empático mi vecino esperemos que reflexione.