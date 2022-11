Localizan a menor de edad deambulando en Concordia

El menor fue entregado a personal del DIF hasta que se logre encontrar a sus padres; el niño no presentaba huellas de violencia.

Un niño de dos años fue localizado deambulando solo en calles de la colonia La Concordia en el municipio de General Escobedo.



El menor, quien vestía una playera en color azul y un pañal, fue ubicado por vecinos de las calles Marín y Colombia en la zona antes mencionada.



Al no localizar a sus familiares, el menor fue llevado a la casa del juez auxiliar de ese sector, quien solicitó el apoyo de elementos de la Policía Municipal.



De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por elementos de la Unidad e Atención a Víctimas, no se localizaron los familiares del menor, por su parte, médicos de guardia en esa corporación establecieron que el menor no presentaba huellas de lesiones.



Policías Municipales se dieron a la tarea de rastrear y ubicar a sus padres o familiares, pero hasta la mañana de hoy martes 8 de noviembre no habían sido ubicados.



Debido a esto, el menor fue entregado al personal del DIF dónde permanecerá hasta que se logre encontrar a sus familiares.