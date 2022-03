Los escándalos de 'El Bronco'

La trayectoria política de Jaime Rodríguez Calderón, ex gobernador de Nuevo León, ha estado rodeada de polémica

El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", fue detenido hoy por presuntamente desviar recursos públicos; sin embargo, su trayectoria política está conformada por varios escándalos.

El primero de ellos ocurrió en 2016 y fue bautizado como el "Cobijagate". Se trató de la adquisición de 200 mil cobertores por un costo de más de 29 millones de pesos, es decir el triple de su valor real. En ese momento, anunció que alistaba denuncias penales, ya que la Auditoría

En 2017 ocurrió otro escándalo cuando Rodríguez Calderón solicitó al Congreso local licencia para contender por la Presidencia sólo 26 meses después de haber asumido la gubernatura.

En ese momento la indignación de la ciudadanía se debía a que "El Bronco" había prometido no buscar otro cargo, pues según un tuit publicado en su cuenta oficial el 9 de febrero de 2015: "El chapulineo es inmoral, no puedes dejar abandonada tu responsabilidad, no puedes hacerle eso al Estado".

Después, en 2018, el ahora ex funcionario se vio envuelto en otro escándalo, pues se demostró que funcionarios de su administración estatal utilizaban sus horas laborales para recabar firmas a favor de su candidatura a la Presidencia. Al caso se le nombró: "Broncofirmas".

Asimismo, ese mismo año, "El Bronco" fue cuestionado por no realizar sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés en el portal oficial de Declaranet.

A lo anterior se suman señalamientos por su gestión, pues en los primeros meses de 2019 en Nuevo León se habían registrado un total de mil 112 homicidios, lo que representó un incremento de 25 por ciento en comparación con los 888 reportados en el mismo periodo del 2018.