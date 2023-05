Los Hidalgos inaugura restaurante en Gómez Morin

Este miércoles por la tarde se inauguró la sucursal ubicada en Gomez Morin, privada Río Amazonas 500, Valle de Santa Engracia en San Pedro.

Los Hidalgos, un restaurante tradicional de comida mexicana con un amplio menú de exquisitos platillos como cortes finos de carne, mariscos, variedad de tacos, bebidas y postres, está de manteles largos.

Su estilo, 100% norestense, ha encajado en el gusto de los regiomontanos y lo han convertido, también, en el destino predilecto de los turistas.





Ayer por la tarde se inauguró la sucursal ubicada en Gómez Morín, privada Río Amazonas 500, Valle de Santa Engracia, en el municipio de San Pedro Garza García.

La cita inició con un cóctel de bienvenida para todos los invitados. Posteriormente, Iris Briseño, Aarón Villarreal, Michelle Arias Medellín, Luis Mendoza, Juan de Dios y Paulina Zúñiga, fueron los encargados de hacer los honores y cortar el listón de la inauguración.





“La gastronomía norestense es lo que nosotros tenemos aquí con Los Hidalgos, es nuestra pasión y es lo que nosotros queremos transmitir a cada uno de ustedes”, mencionó Michelle Arias, director general de Los Hidalgos.





Arias habló de la transición que ha vivido el grupo en sus inicios con la marca Siciliano, así como Nogales, en Guadalajara, haciendo gran énfasis en la expansión que han tenido en la industria restaurantera.





De los platillos más solicitados se encuentran el riquísimo chicharrón de rib eye, el filete de res prime, el tomahawk prime, arrachera high choice, aguachile de salmón, ceviche de atún, pulpo zarandeado, salmón a la parrilla, entre otros platillos.





Sus puertas abren todos los días, de lunes a jueves de 12:30 pm hasta las 1:00 am. Los viernes y sábados de 12:00 pm a 2:00 am y domingos 12:30 pm a 12:00 am. Para reservaciones se puede contactar vía WhatsApp al 81 1213 1537.