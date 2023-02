Madre de familia denuncia bullying en Jardín de Niños

Una madre de familia denunció la discriminación hacia su hija de cinco años por parte de su maestra de preescolar del Jardín de Niños 'Ejército Mexicano', ubicado en la colonia Terranova en Juarez.

Alejandra Guadalupe pide que la maestra Yessenia Herrera sea dada de baja por el maltrato contra la menor.

¿A qué cree que se deben estos tratos hacia su hija? se le preguntó.

'La verdad yo también quisiera saber porque se comporta así con la niña, o sea si tiene algún problema o algo pues que lo hable conmigo, cosa que no ha hecho la maestra', dijo la madre de la pequeña.

Desde el mes de noviembre iniciaron estos comportamientos.

'En noviembre tuve una situación con la maestra, la primera vez me la mandó orinada pero fueron dos o tres veces que me la regresó así. A consecuencia de eso la niña se enfermó de la garganta, le dio infección.

En el villancico la maestra le quita la silla para sentar a otra niña y el día de la posada por un minuto que llegué tarde con la niña no me recibió', señaló Alejandra.

Además, ha intentado darla de baja.

‘’La maestra me ignoró, se fue directo a la dirección y en la mañana recibo un mensaje de la directora diciéndome que ocupaba cooperación de 250 pesos para darme el papel que ya está de baja’’

‘’Tengo entendido que eso no se debe de hacer, no sé si ahora eso sea verdad pero tengo entendido que no se debe de cobrar por dar de baja a un alumno de un plantel', agregó Alejandra.