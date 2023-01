Madre denuncia abuso sexual a su hijo en fiesta en Escobedo

Ivonne Quintanilla narró como es que su hijo de solo cinco años de edad fue abusado por un adolescente en un salón de fiestas infantiles en Escobedo.

Ivonne Quintanilla, una madre de familia e influencer, denunció a través de sus redes sociales el caso de abuso sexual que sufrió su hijo de tan solo cinco años de edad en un salón de fiestas en Escobedo, Nuevo León.

La madre de la víctima detalló por medio de un live en su cuenta de Instagram que los hechos tuvieron lugar el pasado 18 de noviembre de 2022 en el salón de fiestas Kiddos, ubicado en una plaza comercial en la colonia La Encomienda.

Tras varias sesiones de terapia, la influencer regiomontana cuenta lo que le sucedió a su pequeño con la intención de prevenir a otras madres y mostrar la importancia de dar confianza a sus hijos.

Ivonne narra que acudió con sus hijos, Santiago de 5 y Marcelo de 3 años, a la fiesta de un compañero de kínder y cuando el más grande se quedó jugando solo por unos cuantos minutos en un espacio que ella consideraba seguro, mientras ella atendía a su otro hijo, ocurrió la agresión.

El pequeño de 5 años se divertía en un juego que tenía la característica de estar cerrado y con poca luz, ya que simulaba un videojuego, mismo que era vigilado por un adolescente de 13 años que trabajaba en el salón.

'Tienes como esa corazonada, ese instinto de mamá que nunca se equivoca. Voy y me acerco y veo a Marcelo (hijo) como algo inquieto, algo diferente, su mirada como perdida, salgo y me dice: 'mamá, el muchacho me metió el pene a la boca'. Yo me nublé, me bloquee, entré en shock, se los juro, solamente escuchaba nada a mi alrededor, mi vista nublada, no coordinaba, solamente traté de agarrar a mis hijos', recuerda Ivonne.

Al enfrentar al agresor de su hijo, quien se puso nervioso, éste aseguraba que solo le había metido el dedo a la boca porque se estaba ahogando, pero el pequeño volvió a explicar lo que el joven le había hecho.

Tras hablar con los encargados del lugar, se dio aviso a los padres del adolescente de 13 años y a la policía de Escobedo, quienes trasladaron al joven agresor al Centro de Orientación y Denuncias (Code) del municipio para interponer la denuncia y para practicarle un examen médico al menor de 5 años.

Cuando las autoridades determinaron que el adolescente pasaría 36 horas en prisión, familiares del joven lo defendían, lo que hizo el proceso más complicado.

'La señora (mamá del agresor), pues en llanto así desgarrador, la muchachita decía 'metanme a mí a él no'. El papá decía es que hemos sabido de casos en que los golpean o les hacen cosas. Se acerca conmigo la señora y me dice 'es que mi hijo no es así, en la secundaria nunca he tenido una queja de él, siempre ha sido muy tranquilo'. Respirando profundo le dije: 'con todo el respeto la entiendo, pero también entiéndame a mí, quiero que entienda a mí y a mi chiquito, a mi bebé, que su hijo abusó de él'', contó la madre.

Al día siguiente le realizaron al niño agredido un examen posológico, el cual salió positivo a agresión sexual, pero el personal del CODE de Escobedo encargado de la denuncia determinó que el caso no podía catalogarse como abuso sexual debido a que el agresor fue un menor de edad y que no hubo penetración.

Ivonne menciona que también le argumentaron que la ley con los menores de edad que agreden a otras personas es 'muy leve', por lo que 'no se les castiga tanto', así que en este caso se limitó a 36 horas tras las rejas.

“Odio la justicia mexicana, sentimos mucha impotencia mi esposo y yo al no poder hacer algo más al respecto. Estamos llenos de coraje, llenos de rabia, porque este muchachito lo volverá a hacer”, explicó Ivonne.

Las autoridades también les señalaron que a los padres del joven se les pidió que su hijo tomara terapia y a ellos también se las ofrecieron , las cuales tendrían que ser cubiertas por los familiares del agresor de su hijo, pero la rechazaron.

'Pero dijo (la licenciada) 'no los puedes obligar, nada más es llegar a un acuerdo con los padres y que lo pagaran (terapias)'. Por supuesto mi esposo se enojó muchísimo y dijo 'pues no, mejor se las pago yo''', dijo

Actualmente, la familia del menor afectado tratan de superar esta terrible experiencia gracias a las terapias psicológicas.

La influencer recomienda a los padres y madres de familia que hablen con sus hijos sobre su cuerpo y crear un ambiente de confianza con ellos.

'De mamá a mamá con la mano en el corazón, yo que siempre estoy pecando de exagerada, me pasó cuando menos lo esperaba, cuando menos lo creía. Yo lo que les digo es informarnos, actualizarnos, acercarnos con personas profesionales, siempre hablarles a nuestros hijos de las partes del cuerpo siempre por su nombre, ésta es una herramienta para poder prevenir abuso sexual', finalizó.

Recibe muestras de apoyo

Tras exponer el caso de abuso sexual a su hijo, Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, y la influencer Marcela Mistral le expresaron su apoyo a Ivonne Quintanilla.

'Me duele en el alma escucharte. Es mi pan de todos los días, cuando quiero castigar a un agresor de los cientos de niños que llegan abusados sexualmente a Capullos... no procede nada porque o el tema sexual no fue 'suficiente' o 'mucho' o el tema de los golpes tarda menos de dos semanas en sanar.

'Te invito a ir juntas a tratar de hacer una iniciativa de ley que cambie esto... que las autoridades correspondientes de la fiscalía actúen ante estas situaciones', comentó Rodríguez en la publicación.

'Me está hirviendo la sangre... Pero hirviendo de a de veras... Lamento profundamente esto que sucedió... estoy contigo si puedo apoyar de alguna manera... Siempre he sido desconfiada... Por eso mi actuar, me juzgan y me atacan, pero entre mis mayores terrores existen cosas en las que probablemente no me pueda controlar... LOS NIÑOS JAMÁS!!!!! NUNCA!!!!!!!!!!... aquí estoy', expresó Mistral.





