Madre denuncia acoso en colegio privado de Guadalupe

Tras denunciar el acoso hacía su hijo en la institución y no recibir alguna respuesta o solución, la madre optó por dar de baja al menor de la escuela.

Una madre de familia denunció en redes sociales que su hijo fue víctima de bullying en varias ocasiones en un colegio privado de Guadalupe, en donde nunca le dieron una respuesta o solución, por lo que tuvo que dar de baja al menor.



A través de su cuenta de Facebook, Ana Ortiz compartió un video donde habla sobre el caso de su hijo de 6 años y cómo fue ignorada por Rosa Linda Peña Ortega, directora y dueña del Instituto Justo Sierra, ubicado en la colonia Privadas de Linda Vista.



'Mi hijo ha sido víctima de bullying, en repetidas ocasiones, en el Instituto Justo Sierra. Nunca me dieron una solución. Fui a quejarme, me querían dar una cita, no me querían recibir. Yo sola iba y me plantaba y 'me atendes porque me atiendes', pero era con cita y yo decía 'por qué tengo que sacar una cita si mi hijo está sufriendo una agresión', relata la madre de familia.

Detalla que su hijo Brandom le reveló llorando que le quitaban el dinero, lo tiraban, pellizcaban y hasta le daban de puños en la panza, pero la gota que derramó el vaso fue el pasado 3 de marzo cuando el pequeño fue asfixiado en horario de escuela en su salón y la maestra estuvo presente, pero no vio nada.

'¡Mamá hoy me morí, luego ya viví!', le expresó el menor.

Según cuenta Ana entre lágrimas su hijo le contó que cuando estaba en su salón de clases coloreando, llegó un compañero y le tomó el gorro de la sudadera que traía puesta y lo comenzó a asfixiar.

'Esto pasó un día viernes para mi desgracia. Mande mensaje de texto a las maestras, ninguna ni por cortesía o educación pudo responderme, espere todo el fin de semana con ansias a que llegara el lunes', explica en la descripción del video.

Señala que como toda mamá, acudió a la escuela para pedir una explicación, pero la directora no la pudo atender supuestamente por un asunto personal, al hablar con las maestras y una coordinadora, les pidió ver los videos de las cámaras de seguridad, pero estas se negaron a enseñárselos.

'Hasta el día siguiente, estuvieron las maestras y la directora, la directora me ve y me dice: ¡aaaaaah, es usted! La mamá que quiere tenerlo en una esfera para que no le pase nada', esto último aparentemente porque la madre de familia, ya había ido anteriormente a quejarse que su hijo sufría acoso escolar.

Debido a que Peña Ortega ya no quería lidiar con la madre de familia, la encargada de hablar con la madre de familia fue la segunda directora del instituto, Alejandra López de Tamez, con la que nunca había cruzado palabra o visto.

La directora le aseguró que tenían un testigo, una compañerita de su hijo, que aseguraba que las cosas no habían pasado así. También le dijeron que su hijo mentía porque quiere llamar la atención.

Al ver que no le daban una solución, los padres del menor, quienes habían pagado una anualidad, pidieron reembolso de los meses que ya no iba a estar cursando en ese colegio, pero para esto tenía que firmar una hoja que decía que solicitaba la devolución de su dinero por motivos ajenos al colegio.

Aunque al principio se negó a firmar la hoja, la madre de familia fue convencida porque aseguraban que si no lo hacía no le iban a poder pagar lo del mes de marzo porque justo ese día era corte de mes.

Tras firmar la hoja, después que se volvió a presentar en el colegio para presentar una hoja del psicólogo donde dice que su hijo necesita atención por daño a la moral y que la escuela debe de hacerse responsable, la segunda directora le responde que haga lo que quiera, que su instituto tiene años de trayectoria.

'Trayectoria que no les sirve de nada, porque nunca me dieron una solución, porque quieren minimizar que hay bullying en su instituto y mi hijo fue víctima de bullying seis veces y nunca me escucharon, nunca me ayudaron, yo tuve que tomar la decisión de sacarlo y meterlo a otro colegio', expresó.

Ana señala que López de Tamez trató de sacarla del colegio pidiendo que llamaran al 911.

'Nada más firmé esa hoja y me trataron como un bicho extraño, cuando los bichos son ellos, no yo', sentenció.

Por último llamó a las madres no firmar nada por más bloqueadas que estén para que no les pase lo que ha ella.

En la descripción del video menciona que sí demandó, pero dijo que las autoridades no son justas y no ha tenido respuesta.

'Un niño de 6 años no tiene derechos, fui a la Code y me dicen que contra quién es mi demanda, si el niño que agredió a mi hijo también tiene 6 años, tendría que ir al DIF a denunciar mi caso, para que ellos se acerquen a los papás del niño, para ver por qué tiene esas actitudes, no le encuentro una solución , voy a Secretaría de Educación a levantar mi queja y, ¿que gané? Nada. Hay miles de quejas es un libro lleno de quejas, ¿qué puedo esperar yo?', escribió.

Con información de info7.mx