Maestra regia invita a sus alumnos de kínder a su boda

Muchos internautas destacaron el bello gesto que tuvo la maestra al hacer que los menores formen parte de un día muy especial para ella y su pareja.

Aunque en las bodas no es común invitar a los niños, una maestra de Monterrey identificada como Miss Caro, destacó porque decidió invitar a todos sus alumnos de kínder.

Mediante su cuenta de Tiktok, Byta De la Garza (@bytamina) la profesora de kínder compartió el momento en que los niños caminaron hacia el altar de la Catedral de Monterrey para entregarle a la docente las rosas para la Virgen.

'Los queremos infinito, gracias por hacernos parte', se leía en la descripción del video que acumula 2.4 millones de reproducciones y más de 200 mil reacciones.

En las imágenes del tierno video que se hizo viral se ve a los niños que lucían una vestimenta clásica, el tradicional smoking o algunos sin saco, pero con pantalón y camisa de vestir con tirantes. En tanto, las niñas utilizaron vestidos rosados o blancos.

Al final del video, que fue musicalizado con la canción 'A Thousand Years' de Christina Perri, se ve una foto donde aparece Miss Caro dando un beso a su ahora esposo mientras sus alumnos los rodean.

Las reacciones de los internautas no se hizo esperar y muchos destacan el bello gesto que tuvo la maestra al hacer que los menores formaren parte de un día muy especial para ella y su pareja.

'Me encantó ese casamiento y ella hermosa con sus alumnos invitarlos en ese hermoso día para ellos dos su boda', 'Oye, sí que lindo que los invitaste y los hiciste parte de tu gran momento muchas personas no quieren niños en sus bodas', 'Es el sentimiento más bonito como alumna, mi maestra de Kinder también me invitó el día que se casó', 'Me recordó al final de Vivan los Niños, jaja', 'Parece peli romántica', 'Que lindo que los haya hecho parte de un momento tan especial para ella y creo que los peques jamás lo van a olvidar felicidades', 'Llorar por extraños es mi pasión', son algunos de los más de 800 comentarios que aparecen en la publicación.

Con información de info7.mx