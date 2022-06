Maestros de sección 50 denuncian carencia en servicio médico

Profesores afectados señalan como responsable al actual director de Prestaciones de Servicios Médicos del sindicato, Juan José Gutiérrez Duarte.

Maestros de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pagan considerables sumas por mes para contar con una asistencia médica de calidad; sin embargo, la realidad es otra, pues la clínica que les da el servicio carece de medicamento para enfermedades crónicas, y las consultas con especialistas y las cirugías urgentes tardan mucho tiempo en ser programadas, lo que pone en riesgo la vida de los docentes.

De acuerdo con maestros afiliados a la Sección 50, estas carencias los han llevado a casi perder la vida, pero ni así son atendidos.

Esto ocurre a pesar de que el sindicato tiene por ley el derecho de exigirle al gobierno del estado más recursos para la atención, pero no lo hace valer.

Como responsable de esta situación, los mentores señalan a su líder, José Luis López Rosas, así como al presidente de Servicios Médicos del sindicado, Juan José Gutiérrez Duarte.

Gutiérrez Duarte es papá de Juan José Gutiérrez Reynosa, quien actualmente es candidato a la Secretaría General de la Sección 50.

Uno de los casos es el del director de la Escuela Secundaria 80, Félix Carillo Chavarría, quien señala que le estuvieron dando largas para operarlo de la vesícula, por lo que al final de cuentas tuvieron que intervenirlo de manera urgente, pues ya se había derramado el líquido biliar.

Carrillo Chavarría agregó que esta situación ya se ha presentado desde hace años y el actual líder no ha hecho nada para arreglarlo.

"Ha habido negligencia, y mucho desabasto de medicamento, esto ya ha sido a través de diferentes periodos que ha habido en diferentes gestiones sindicales y ha sido más la avaricia por disponer de recursos destinados a los servicios médicos para cuentas individuales... (por eso) el ocupar una posición sindical en los servicios médicos son puestos muy peleados.

"A mí me tocó padecer las negligencias que existen, porque a mí me atendieron en la sección, pero en tres ocasiones me regresaron, siendo que desde la primera ocasión que me internaron debería haber sido operado de la vesícula.

"Cuando llegué yo a la clínica detectaron que la operación era de urgencia porque ya el líquido se me estaba derramando, la operación tuvo que ser de urgencia", mencionó el director de la Secundaria 80.

Antes el gobierno hacía aportaciones extraordinarias voluntarias para cubrir el déficit de los maestros de la Sección 50, pero ahora con la nueva Ley del Isssteleón, aprobada en 2020 por el Congreso, se obliga al estado a realizar estos apoyos en la medida que la dirigencia lo solicite.

Sin embargo, de acuerdo con documentos de los informes de Finanzas de los Ingresos y Egresos de los Servicios Médicos, a pesar de estas negligencias no se ha pedido dinero al gobierno estatal para poder atacar esta problemática.

En los informes de noviembre de 2020, cuando entró en vigor la nueva Ley de Isssteleón, hasta noviembre de 2021, se puede observar en $0 pesos el apartado del apoyo extraordinario por parte del gobierno del estado, pues el sindicato no ha solicitado ninguno.

Otro de los afectados, una maestra jubilada, quien decidió omitir su nombre, señaló que este tipo de negligencias también estuvo a punto de costarle la vida, pues debido a las carencias el proceso para que se le atendiera por un tumor fue muy lento.