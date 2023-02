Mantienen comercios uso de cubrebocas a empleados

La exigencia persiste en los negocios a pesar de que en EUA y el resto del mundo, tiene meses en que ya no se porta la mascarilla.

A pesar de que las cifras Covid presentan mínimos históricos, en la urbe regia decenas de comercios siguen obligando a sus empleados a usar cubrebocas y mantienen confusos anuncios de obligatoriedad para los clientes; esto, con todo y que ya tampoco hay ley que lo exija.

Para colmo, gobierno de Nuevo León aún mantiene la mascarilla como obligatoria en giros como el transporte público, unidades médicas, guarderías y asilos, pese a que ya pasaron dos meses desde el último ajuste a políticas Covid-19.

En otras palabras, pareciera que algunos entes ya “se les olvidó” quitar el cubrebocas, con todo y que en Estados Unidos y prácticamente en el resto del mundo, el uso de esa prenda ya no se exige desde hace mucho tiempo, y que aquí las cifras ya tampoco lo justifican.

Ayer, los contagios, muertes y hospitalizaciones eran hasta 99% menores que las de los picos registrados previamente en las llamadas “olas”.





Este lunes se registraron 102 contagios de Covid, que representan el 0.002% de la población de Nuevo León, que es de 6 millones de habitantes; además de sólo haber 64 personas en hospitales por padecimientos relacionados con Covid, que representan el 0.001% de los habitantes del estado.

Las muertes por Covid se contabilizaron en únicamente 1 el día de ayer.

Además, ya pasaron casi dos meses de que se modificaron o revisaron las políticas sanitarias, pero al parecer dichas instancias “olvidaron” actualizar el empleo de la prenda.

En un recorrido realizado por El Horizonte, se detectó múltiples establecimientos de diversos giros, cuyos empleados usan el cubrebocas por órdenes de las empresas.

Tal es el caso de la cadena de cafeterías cuyos empleados utilizan la prenda.

Lo mismo ocurre con tiendas de supermercados que aunque no se lo exigen al cliente, sí a sus trabajadores.

“Nos piden el cubrebocas a nosotros, a los clientes ya no, pero a nosotros sí, si no, no nos dejan trabajar”, dijo la cajera de una tienda que pidió no ser identificada, pues si se queja la sancionan.

Pero así como le sucede a los empleados de las cafeterías y supermercados, también le ocurre a obreras como Magdalena Rodríguez, que trabaja en Mecalsa, donde los obligan a usar el tapabocas.

“Pues todavía usamos el gel antibacterial, el cubrebocas, y todas las medidas, checamos la temperatura todavía; pero si alguien no trae el cubrebocas les hacen la invitación a ponérselo”, señaló la mujer.

Por si fuera poco, algunos establecimientos comerciales “olvidaron” retirar los carteles impuestos durante la época de la pandemia en la que la mascarilla era un requisito en espacios cerrados.

Los carteles de “el uso de cubrebocas es una medida obligatoria para acceder a nuestras tiendas”, así como los empleados usándolo terminan por confundir a turistas que conocen sobre la eliminación de la disposición.

La misma escena se encontró en una tienda de zapatos ubicada en el Centro de la Ciudad, así como un punto de venta de videojuegos.

“No se pasen, de verdad, ya no es una obligación, por lo tanto, no me gusta que me estén limitando en entrar a un lugar donde ya no me puedes pedir el cubrebocas”, consideró José Guzmán, originario de Jalisco.

Para quienes vienen de visita a Monterrey les resulta sorpresiva la permanencia de los anuncios y el empleo por parte de los trabajados de establecimientos, pues perciben que ni los clientes ni la población en general sigue acatando la vieja disposición.

“Nosotros venimos de Houston, y allá se acabó todo lo de la mascarilla, todo el mundo es libre de usarla o no usarla; yo si me lo piden lo uso, pero soy siento libre de no hacerlo”, compartió Guadalupe de León de Houston, Texas.

- Sexta Ola, hasta 98% menos letal

La sexta ola, que es la actual, ha sido menos letal comparada con todas las olas del Covid-19.

Y es que de acuerdo con las propias cifras de la Secretaría de Salud, los indicadores actuales están por debajo entre un 70% hasta un 98% menos en contagios, hospitalizaciones y muertes respecto a los picos anteriores.

Hasta el último corte, que fue del 26 de febrero, se reportaron 102 casos nuevos que son 88% menos a los de la primera Ola y un 98% comparado con la quinta ola.

Además, en cuanto a las muertes, se conservan en un deceso diario asociado con la enfermedad, es decir, un 86% por debajo de lo que se presentó en la quinta ola, que ha sido la menos grave con 7 defunciones.

Mientras que comparando este número con las tres primeras olas, que fueron las más letales, al reportarse hasta 58 fallecimientos, se observa una reducción del 98 por ciento.

En tanto, con respecto a las hospitalizaciones, las cifras actuales registran 64 pacientes internados, que son un 97% menos frente a la segunda ola, que fue la que tuvo el mayor número de hospitalizados.

Pese a que la estadística es contundente, la Secretaría de Salud mantiene el uso obligatorio del cubrebocas en transporte público, estancias infantiles, unidades médicas, asilos y guarderías, lugares en los que nunca se ha retirado.

Aún y cuando la propia titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, dijo el pasado 16 de febrero, que la sexta ola ha estado controlada.

“Aquí vemos la comparativa de todas las olas en cuanto a casos que son los que están marcados con azul, esta fue la quinta ola y esta es la sexta ola muy aplanada, un poquito más larga, pero muy muy aplanada, con mucho control de casos, muy pocos pacientes hospitalizados”, dijo la funcionaria en esa ocasión.

- En CDMX y a nivel nacional nunca fue obligatorio

Contrario a la medida, en otras urbes del país, como la Ciudad de México, la medida se manejó como una recomendación voluntaria tanto en espacios cerrados y abiertos, conservando la sana distancia y la ventilación adecuada.

Además, en octubre del año pasado, el gobierno federal actualizó los lineamientos sanitarios en los que recomendó eliminar el uso del cubrebocas en espacios cerrados.

“Uso de cubrebocas, en espacios abiertos y cerrados, con sana distancia no obligatorio, sin sana distancia recomendable”, se lee en el documento “Lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante Covid-19”.