Manuel Vital compró terrenos más baratos en estado: Samuel

El exsecretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, ahora está envuelto en un nuevo caso de corrupción.

Nuevo León.-Samuel García, Gobernador del Estado, dio a conocer que el funcionario del gabinete Bronco, Manuel Vital pagó cuatro veces menos de lo que cuesta originalmente el terreno que corresponde a zona estatal.

"Hoy encontramos inclusive que un secretario compró terrenos del Estado cuatro veces más barato. Nos enteramos que otro secretario, el de Agua y Drenaje; y luego el de Administración y luego el General de Gobierno... su empresa constructora fue beneficia en el decreto de pedreras, su empresa constructora le depositaba a Vital"

El predio ubicado en el Cerro de las Mitras, fue adquirido por Vital de quien se constató que su compañía Canadá Grupo Inmobiliario recibió $20 millones de pesos de Bienes Garza Ayala, la supuesta compradora y $15 millones de pesos de Construcción y Administración de Obras Cavazos, relacionada a Vital.

"Están todos realmente amarrados y atorados en corrupción y complicidad. Esta es la primera de muchas audiencias que vamos a estar vigilantes"

Dijo que pese a las críticas que ha recibido, se vio obligado a sancionar a quienes sucedió.

"Hay algunos críticos que dicen que me ando distrayendo con lo del Bronco. Pues hoy les quiero decir que no nos distraemos ni un minuto de construir el nuevo Nuevo León porque Roma no se construyó en un día.

"Pero era muy importante... era mí obligación sancionar la corrupción del Gobierno anterior"

Y pidió que los involucrados regresen lo robado y paguen por sus delitos cometidos.

"Lo que pedimos a las autoridades federales, que todo se haga apegado a derecho y conforme a Ley. Nuevo León exige justicia y no se vale que argucias o chicanadas de abogados dejen incólume esta primer carpeta de muchas que van contra el exgobernador, sus secretarios, sus proveedores favoritos y que queremos cárcel"

En el 2021, el exfuncionario defendió la revocación que permitía que se pudieran construir terrenos en el fraccionamiento Rincón de la Sierra, ubicada en Prolongación Ruiz Cortínes y Avenida Leones.