Marcial Herrera llama a frenar aumento de predial

Herrera indicó que no es justo que se quiera realizar otro aumento después de que hace menos de un año ya se aumentó un 25 por ciento.

Después de que el Cabildo de San Pedro aprobará enviar al Congreso del estado el análisis de un aumento del 13% al predial, el ex secretario de Seguridad sampetrino, Marcial Herrera hizo un llamado a los diputados locales para frenar esta propuesta.





“San Pedro Garza García, alcalde, Miguel Treviño, no es posible que nos subieras otra vez un 13% el predial, no ha pasado ni el año y quieres que se haga tu voluntad y la de tus regidores.





'Así nos amparemos, no lo vamos a lograr, señores diputados, no aprueben esta injusticia que está haciendo el alcalde de San Pedro Garza García, estamos en sus manos”, dijo Herrera.





De acuerdo a Herrera el municipio tiene necesidades y después se la pandemia se encuentra en situaciones difíciles.





“San Pedro tiene necesidades, locales comerciales vacíos, casas que se están vendiendo, gente que se quedó sin empleo por la pandemia, gente que se quedó sin empresas, gente que batalla para pagar sus colegiaturas.





“Aumentaron 13% el predial porque el señor quiere hacer más modificaciones en San Pedro pues que lo haga pero que lo haga con lo que tenga, no con el dinero de nosotros porque en este momento no podemos”, agregó el ex secretario de Seguridad.