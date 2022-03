Mariana llora de felicidad; adoptan a niños de Capullos

La titular de AMAR a Nuevo León agradeció a tres parejas que abren las puertas de su casa a menores que se encontraban en el DIF Capullos

La esposa de Samuel García Sepúlveda y titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, compartió una emotiva fotografía en su cuenta de Instagram en la que se le puede ver llorando de felicidad.

"Hoy es un día muy emotivo de adopciones en Capullos, mis respetos y agradecimiento eterno a estas tres parejas que abren las puertas de su casa y de su familia para recibir a un niño, niña o adolescente y darles el amor que ellos merecen", fue el texto que acompañó la fotografía.

Rodríguez ha impulsado en repetidas ocasiones la adopción en Nuevo León y ha dicho que es necesario hacer cambios como sociedad y como personas ya que aquellas personas que quieren adoptar tienen que entender que los niños, niñas y adolescentes "tienen una historia que los ha afectado".

"Quienes quieran adoptar tienen que ser conscientes de que los pequeños tienen una historia que los ha afectado, que deben entender y aceptar. Porque si deciden iniciar un trámite de adopción y un proceso de integración, no pueden interrumpirlo para regresar a los pequeños como si fueran una cosa. Si ya fueron rechazados por su familia, no pueden hacerlos sufrir un nuevo rechazo", señaló Rodríguez en una columna para The Washington Post.

Además, a mitad del mes pasado, la titular de AMAR a Nuevo León dejó al descubierto las dificultades para adoptar en la entidad, por lo que abogó por eliminar algunas lagunas legales y hacer más sencillos estos trámites.